«Ils feraient mieux de peser leurs mots» : au Bürgenstock, les frasques de Trump ne passent pas

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Négociation Etats-Unis-Iran «Ils feraient mieux de peser leurs mots» : au Bürgenstock, les frasques de Trump ne passent pas

Basile Mermoud

21.6.2026

Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a conseillé dimanche aux Etats-Unis de «peser leurs mots» après un message de Donald Trump menaçant de frapper l'Iran, en pleins pourparlers en Suisse.

L'agence de presse iranienne Fars affirme que les menaces de Trump ont entraîné la suspension des discussions (archives).
L'agence de presse iranienne Fars affirme que les menaces de Trump ont entraîné la suspension des discussions (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.06.2026, 19:50

21.06.2026, 20:37

«Ils feraient mieux de peser leurs mots; nos forces armées sont prêtes à leur répondre autrement», a tancé sur X l'influent M. Ghalibaf, sans citer nommément le président américain mais dans une référence explicite à son dernier message.

Donald Trump avait enjoint plus tôt Téhéran à empêcher ses alliés au Liban, en référence au Hezbollah, de «causer des problèmes», sans quoi les Etats-Unis reprendraient leurs frappes sur l'Iran.

«L'Iran doit immédiatement empêcher ses groupes affiliés hautement payés au Liban de causer des problèmes. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fort à nouveau, comme nous l'avons fait la semaine dernière, si ce n'est plus fort encore», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Tout commence ce dimanche. JD Vance est arrivé au Bürgenstock pour lancer les négociations avec Téhéran

Tout commence ce dimancheJD Vance est arrivé au Bürgenstock pour lancer les négociations avec Téhéran

Les combats entre le Hezbollah et Israël connaissent une accalmie depuis samedi soir dans le sud du Liban, où Israël à toutefois affirmé vouloir rester dans «une zone de sécurité», ce que le Hezbollah a jugé «impossible».

Les propos de M. Ghalibaf ont été publiés au moment où Téhéran et Washington tenaient en Suisse leurs premiers pourparlers, sous médiation du Pakistan et du Qatar, depuis la signature cette semaine d'un protocole d'accord visant à mettre fin durablement aux hostilités au Moyen-Orient.

L'agence de presse iranienne Fars affirme que ces menaces ont entraîné la suspension des discussions. Cette affirmation n'a pas été confirmée de source officielle dans l'immédiat.

La première clause du protocole d'accord signé à distance mercredi par Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian stipule notamment que les deux pays s'engagent «à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force l'un contre l'autre».

Archives sur les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis

Trump assure qu'un «très bon accord» a été trouvé avec l'Iran

Trump assure qu'un «très bon accord» a été trouvé avec l'Iran

Donald Trump a assuré jeudi qu'un «très bon accord» avait été trouvé avec l'Iran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours, «une fois les documents finalisés.»

12.06.2026

Les plus lus

«Ils feraient mieux de peser leurs mots» : au Bürgenstock, les frasques de Trump ne passent pas
La délégation iranienne quitte le Bürgenstock après un propos «insultant» de Trump
Canicule : tout ce qu'il faut faire (et éviter) à chaque heure de la journée
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«En Argentine, on accepte que Messi marche»
«Il a échoué lamentablement» : Trump enterre Starmer avant même sa démission