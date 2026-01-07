  1. Clients Privés
FR

«Les États-Unis les payaient, bêtement!» «Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan

Basile Mermoud

7.1.2026

Donald Trump a dit «douter que l'Otan soit là pour nous si nous avons besoin d'eux» dans un message truffé de récriminations contre l'alliance de défense transatlantique, publié mercredi sur son réseau Truth Social.

Donald Trump assure toutefois aussi que les pays membres de l'Otan sont «tous (ses) amis» (photo d’archive).
Donald Trump assure toutefois aussi que les pays membres de l'Otan sont «tous (ses) amis» (photo d’archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.01.2026, 17:44

«Nous serons toujours là pour l'Otan, même s'ils ne seront pas là pour nous», écrit aussi le président américain, qui revendique ouvertement le Groenland, territoire autonome du Danemark, un pays membre de l'Otan.

Dans son message, Donald Trump répète que les dépenses militaires de nombreux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord étaient insuffisantes jusqu'à ce qu'il intervienne.

«La fin de tout». L’Otan face à l’impensable: et si les USA attaquaient un allié?

«La fin de tout»L’Otan face à l’impensable: et si les USA attaquaient un allié?

«Les Etats-Unis payaient bêtement pour eux! Je les ai, avec tout le respect, fait aller jusqu'à 5 % du PIB (pour le budget de la défense) et ILS PAIENT, immédiatement», a-t-il avancé.

Donald Trump, qui n'hésite jamais à émettre des signaux contradictoires, assure toutefois aussi que les pays membres de l'Otan sont «tous (ses) amis».

Le président américain évoque un autre grief plus personnel, en écrivant: «Rappelez-vous qu'à moi seul, j'ai MIS FIN A 8 GUERRES et la Norvège, un membre de l'Otan, a bêtement décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix.»

Critique politique. Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Critique politiqueMeilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

«Le seul pays que la Chine et la Russie respectent, ce sont les Etats-Unis reconstruits par DJT», a conclu Donald Trump, en utilisant ses initiales.

Les revendications du président américain concernant le Groenland inquiètent au plus haut point les pays européens membres de l'Otan, qui y voient une menace existentielle pour l'alliance de défense.

