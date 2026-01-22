Des décennies après la fin de la plupart des essais nucléaires, leurs effets se font toujours sentir et font des millions de morts, dénonce une ONG humanitaire norvégienne dans un rapport obtenu en exclusivité par l'AFP.

Des habitants manifestent contre les essais nucléaires lors de la visite du président français Emmanuel Macron sur l'île de Moorea, en Polynésie française, le 27 juillet 2021. (archives) AFP

Keystone-SDA ATS

De 1945 à 2017, plus de 2400 engins nucléaires ont explosé dans des lieux aujourd'hui situés dans 15 pays, selon ce rapport de l'organisation Norwegian People's Aid (NPA).

Parmi les neuf puissances nucléaires (Etats-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël), seule la Corée du Nord a réalisé des essais nucléaires depuis les années 1990. Le rapport de plus de 300 pages raconte comment les effets des essais se font toujours sentir partout dans le monde.

Hinamoeura Cross avait sept ans en 1996, lorsque la France a procédé à son dernier essai près de son domicile en Polynésie française. Dix-sept ans plus tard, on lui a diagnostiqué une leucémie. «Ils nous ont empoisonnés», affirme à l'AFP Hinamoeura, aujourd'hui âgée de 37 ans.

Conséquences durables

Le rapport affirme aussi que les retombées atmosphériques des essais ont affecté les organismes de chaque être humain sur la planète, ce qui va provoquer au fil du temps au moins quatre millions de décès prématurés dus au cancer et à d'autres maladies.

«Les essais nucléaires du passé continuent de tuer aujourd'hui», explique le directeur de la NPA, Raymond Johansen, qui espère que le rapport renforcera «la détermination à empêcher» que des armes nucléaires ne soient de nouveau testées ou utilisées.

Ce sujet revêt une nouvelle importance après que le président américain Donald Trump a suggéré en novembre que les Etats-Unis pourraient reprendre leurs essais, accusant la Russie et la Chine de déjà en faire, ce que ces pays démentent. Cette éventualité avancée par le président américain alarme des experts.

«La période des essais nucléaires nous montre que les conséquences sont extrêmement durables et très graves» même s'il n'y a pas de guerre, affirme à l'AFP Ivana Hughes, enseignante de chimie à l'université Columbia et directrice de la fondation Nuclear Age Peace, qui a contribué au rapport.

Les retombées les plus lourdes concernent les communautés vivant à proximité des essais, dont beaucoup étaient effectués dans d'anciennes colonies. Ces communautés continuent d'afficher des taux élevés de maladies et d'anomalies congénitales mais aussi de traumatismes psychologiques.

Isotopes radioactifs dans les os

Plus globalement, «chaque personne vivant aujourd'hui porte dans ses os des isotopes radioactifs issus des essais atmosphériques», assure à l'AFP l'un des auteurs du rapport, Magdalena Stawkowski, professeure d'anthropologie en Caroline du Sud.

Selon le document, des centaines de milliers de personnes dans le monde ont déjà perdu la vie des suites de maladies liées aux essais nucléaires. Il affirme ainsi qu'il existe des preuves scientifiques solides établissant un lien entre l'exposition aux rayonnements, même à faibles doses, et les dommages causés à l'ADN, le cancer, les maladies cardiovasculaires et des effets génétiques.

Les essais atmosphériques qui ont été réalisés jusqu'en 1980 devraient, à eux seuls, causer à terme au moins deux millions de morts supplémentaires dues au cancer, selon M. Ruff.

Il faut s'attendre à voir «le même nombre de décès prématurés supplémentaires dus à des crises cardiaques et à des accidents vasculaires cérébraux», avertit ce chercheur en santé publique de l'université de Melbourne et cofondateur de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), prix Nobel de la paix en 2017.

Filles et femmes plus touchées

Les rayonnements ionisants – qui altèrent les molécules ADN et peuvent rendre les cellules cancéreuses – sont «extrêmement nocifs pour la santé», dit-il. Selon M. Ruff, les preuves montrent clairement qu'"il n'existe aucun niveau en dessous duquel il n'y a pas d'effets».

Les risques ne sont pas pour tous les mêmes, met en garde le rapport: les foetus et les jeunes enfants sont les plus touchés et les filles et les femmes sont 52% plus sensibles aux effets cancérigènes des rayonnements que les garçons et les hommes.

Le document dénonce la culture du secret dans les Etats ayant procédé à des essais nucléaires et accuse les gouvernements de souvent chercher à relativiser ou à dissimuler les dommages, laissant les communautés touchées en manque d'informations et de soutien.

Aucun des Etats dotés d'armes nucléaires n'a jamais présenté d'excuses pour ces essais et, même dans les cas où ils ont fini par reconnaître les dommages causés, le rapport déplore que les programmes d'indemnisation servent «davantage à limiter la responsabilité qu'à aider en toute bonne foi les victimes».