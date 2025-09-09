  1. Clients Privés
«On est au bout du système» Ils organisent des «pots de départ» pour célébrer la chute de Bayrou

ATS

9.9.2025 - 07:58

Des milliers de manifestants ont fêté lundi soir la chute du gouvernement de François Bayrou devant des mairies. Les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement «Bloquons tout» le 10 septembre.

Keystone-SDA

09.09.2025, 07:58

De source policière, 200 mobilisations ont fédéré «11'000 personnes». «Les actions les plus significatives» ont été observées à Rennes (750 personnes), Lyon (500 personnes), Brest (400 personnes), Grenoble (250 personnes) et le Havre (220 personnes) dans une ambiance «globalement festive», a-t-on ajouté de même source.

«Des déambulations sauvages» ont été constatées à Rennes, Toulouse et Grenoble, a souligné la source policière. «A Lyon, des protestataires ont procédé à des tirs de mortiers d'artifice, ce qui a engendré un mouvement de foule», mais le calme est revenu après l'intervention des forces de l'ordre, a-t-elle précisé.

A Nantes, quelque 300 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées en début de soirée, en musique et sous des pancartes marquées «Bye bye Bayrou» et «le 10/09 on bloque tout», quelques confettis survolant le regroupement.

«On en profite pour échanger sur les différentes actions prévues le 10 septembre, les informations circulent», rapporte Inès Guaaybess, 30 ans, qui prévoit de se mobiliser mercredi.

Dénouement attendu. L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de François Bayrou

Dénouement attenduL'Assemblée nationale renverse le gouvernement de François Bayrou

«Bifurquer»

A Rennes, des centaines de personnes, pour beaucoup des étudiants, se sont réunis place de la mairie autour d'une table avec quelques bouteilles et du pain, sur fond de musique et de confettis. Les manifestants se sont ensuite rendus place Sainte-Anne au centre-ville, haut lieu de la vie étudiante rennaise.

«On est au bout du système» avec «une alternance droite gauche qui ne remet pas en cause le côté capitaliste libéral. Il va falloir bifurquer», assure Jérémie, ingénieur de 37 ans, venu en vélo avec son enfant.

A Paris, des rassemblements étaient organisés devant plusieurs mairies d'arrondissement. Dans le 20e, au moins 200 personnes se sont réunies place Gambetta dans une ambiance bon enfant.

«C'est une grande victoire ce soir! Le prochain gouvernement devrait penser aux pauvres et aux retraités. Tout est cher, tout augmente. Macron, je voudrais qu'il s'en aille, pourtant j'ai voté deux fois pour lui pour faire barrage» à l'extrême droite, explique Amina Elrhardour, 60 ans.

Selon Marius, 25 ans, «il y a vraiment de la démocratie locale qui s'organise» en vue du 10 septembre, tandis que Xavier Keller, 25 ans lui aussi, dit que «le Nouveau Front populaire doit gouverner. On est capable de faire accepter un budget de gauche, je n'ai aucun doute là-dessus».

A Bordeaux, plus d'une centaine de personnes, dont de très nombreux jeunes, ont applaudi et crié de joie à l'annonce de la chute du gouvernement Bayrou, au son d'une fanfare.

«Il faut qu'on soit visible, on est nombreux à en avoir ras le bol et n'avoir plus confiance en Macron», lance Mathilde, trentenaire ceinturée d'une banane Confédération paysanne.

Un rassemblement a également été organisé en fin d'après-midi à Pau, ville dont François Bayrou est le maire. Le chef de l'Etat a dit vouloir nommer un nouveau Premier ministre «dans les tout prochains jours».

Chute du gouvernement. Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

Chute du gouvernementMacron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

