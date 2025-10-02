Le jour où Trump a stupéfié l’armée américaine

Imaginez la scène : un employé arrive au travail et se fait immédiatement réprimander par son supérieur. On lui reproche son attitude, son poids, et on lui annonce qu’il sera bientôt écarté. Puis le patron en chef entre en jeu : il s’accroche à une stratégie dépassée et décide de le transférer dans un autre service. C’est exactement ce qui est arrivé aux plus hauts gradés de l’armée américaine.

Mission accomplie ! Pete Hegseth (à gauche) et Donald Trump le 30 septembre à la base du corps des Marines de Quantico. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 30 septembre, les plus hauts gradés de l’armée américaine se sont réunis à Quantico, en Virginie, pour un conseil de guerre crucial.

Pete Hegseth, surnommé le «ministre de la guerre», a sévèrement critiqué l’état actuel des forces armées, appelant à une nouvelle « éthique du guerrier ».

Dans cette optique, ceux qui veulent garder leur barbe, qui ne respectent pas les normes physiques, ou qui ne suivent pas les règles sont purement et simplement exclus.

De son côté, Donald Trump prône un retour aux cuirassés, qu’il considère comme essentiels, tout en qualifiant les navires furtifs d’«inutilement laids».

Il soutient également l’idée d’utiliser l’armée sur le territoire américain, évoquant une «bonne tradition» à rétablir. Montre plus

Imaginez: vous êtes un haut responsable de l’armée américaine, et un message tombe. Tous les généraux et amiraux sont convoqués le 30 septembre à Quantico, en Virginie. L’ordre est clair, inhabituel, et soulève immédiatement des questions. Pourquoi cette réunion soudaine ? Et surtout, que signifie-t-elle pour l’état-major ?

Vous repoussez d’abord vos rendez-vous. Si vous êtes loin, vous devez organiser votre voyage en urgence, en emmenant bien sûr tout votre personnel avec vous. Apparemment, une vidéoconférence n’est pas envisagée, ce qui explique pourquoi l’Oncle Sam a dépensé des millions pour rendre cette rencontre possible.

Il doit s’agir d’un sujet particulièrement brûlant pour justifier une telle dépense. Vous voilà donc assis dans cette salle, entouré de centaines de collègues, sans que personne ne sache précisément quel sera l’objet de cette réunion. Imaginez-vous l’un de ces militaires influents, et que...

... Pete Hegseth vous parle de «l'éthique du guerrier».

Le «ministre de la guerre», Pete Hegseth, réclame une «éthique du guerrier » incarnée par les plus hauts responsables : «Nous avons le devoir sacré de garantir que nos combattants soient guidés par des chefs de combat à la fois compétents et hautement qualifiés.»

Mais il est probable que vous n’en fassiez pas partie : «Pendant trop longtemps, nous n’avons pas agi ainsi. L’armée a été contrainte, par des politiciens stupides et impitoyables, à se focaliser sur les mauvaises priorités. Ce discours vise, à bien des égards, à réparer des décennies de déclin», estime Pete Hegseth.

... le ministre dit ce qu'est de la «merde».

Hegseth déclare : «Dès le premier jour, cette administration a fait beaucoup pour éliminer la justice sociale, le politiquement correct et les idéologies toxiques qui avaient infecté notre ministère, et pour arracher ces politiques.»

L’homme de 45 ans interdit « les mois d’identité, les bureaux DEI, les tenues extravagantes, l’obsession du changement climatique, la division, la distraction et la fixation sur le genre ». « Plus de débris », affirme Hegseth — et l’on imagine la réaction du responsable de l’Artillerie à ce moment-là. « Je l’ai déjà dit une fois, et je le redirai: nous en avons fini avec cette merde».

...Hegseth vous trouve trop gros

«Honnêtement, il est fatigant de voir des troupes de combat — ou n’importe quelle formation — avec des soldats en surpoids. De la même manière, il est totalement inacceptable de croiser des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone. Cela donne une mauvaise image. C’est mauvais, et ce n’est pas ce que nous sommes» continue Hegseth.

Peut-être, à ce moment précis, un haut responsable maudit-il les nombreux déjeuners de travail avec les attachés militaires étrangers et annule-t-il immédiatement quelques réunions pour se concentrer sur son entraînement physique. Peut-être s’interroge-t-il aussi : faut-il désormais que tous les entraîneurs de football soient minces et en pleine forme pour bien accomplir leur mission?

«Fini les barbus. L'ère des profils de rasage exubérants et ridicules est révolue.» Pete Hegseth

...vous apprendrez qu’une sélection aura lieu

«Nous allons accélérer la promotion des officiers et sous-officiers performants et nous débarrasser plus rapidement de ceux qui obtiennent de mauvais résultats», annonce Hegseth. «Des réformes similaires avaient déjà été mises en œuvre avant la Seconde Guerre mondiale.»

L’époque des vieux généraux comme Mark Milley, mis au placard, ou des légendes militaires telles que Norman Schwarzkopf et George Patton est révolue. «D’autres changements à la tête sont inévitables, j’en suis convaincu, non pas par volonté, mais par nécessité», promet l’ancien présentateur de Fox News. Ceux qui ne suivent pas le mouvement sont tout simplement remerciés.

...Trump arrive et fait du Trump.

Imaginez avoir encore le décalage horaire d’un vol de dernière minute depuis Guam, dans le Pacifique... et entendre votre président répéter toutes ces choses déjà entendues des dizaines de fois.

Trump: "One thing with Obama, I have zero respect for him, but he would bop down those stairs. I've never seen it. Da-da, da-da, da-da, bop, bop, bop."



pic.twitter.com/PwYeBUIzsr — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 30, 2025

Tout semblait parfait pendant son premier mandat: l’économie, l’armée, tout fonctionnait à plein régime! Puis sont arrivées quatre années sous Joe Biden. «Je n’oublierai jamais ça», affirme Trump. Et les changements de noms: le ministère de la Guerre, le Golfe d’Amérique, sans oublier le juge qui lui a donné raison à ce sujet.

Et la guerre. Parfois, il faut savoir la mener, Trump le sait. Et y mettre fin, il en est aussi capable. Sept conflits à gérer, ou peut-être d’un seul coup? «Dans une guerre, on ne sait jamais ce qui va se passer», affirme l’homme de 79 ans. Quant à la guerre en Ukraine, avec lui, elle ne serait jamais arrivée.

...Trump parle de cuirassés et de furtivité

En tant que haut gradé de l’armée, il est évident que l’on vit à l’ère des drones et des missiles, qui représentent un défi majeur pour les forces armées modernes, que ce soit par leur nombre ou leur vitesse. Pourtant, le commandant en chef semble être sur une toute autre longueur d’onde.

Trump: I think we should start thinking about battleships… It is something we're considering, the concept of battleship. Six inch side solid steel. Not aluminum that melts if it looks at a missile coming at it. Starts melting. Bullets are a lot less expensive than missiles. pic.twitter.com/IUEkHpgPgx — Acyn (@Acyn) September 30, 2025

«C’est un aspect que nous prenons en considération : le concept du cuirassé», explique Trump. «De l’acier massif de six pouces d’épaisseur, pas de l’aluminium qui fond dès qu’un missile s’approche. Il commence à fondre.» Il avoue son admiration pour les cuirassés depuis le film Victory at Sea : «Rien ne pouvait les arrêter», s’enthousiasme-t-il.

Trump to top US generals:



“I’m a very aesthetic person. I don't like some of the ships you are doing aesthetically. They say it is stealth. That's not stealth. An ugly ship is not necessary in order to say you are stealth”pic.twitter.com/czQnnBAiKS — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 30, 2025

Ce que Trump reproche aux navires modernes, ce sont leurs lignes furtives : «Je suis très sensible à l’esthétique. Je n’aime pas le design de certains navires que vous construisez. On dit que c’est pour la furtivité, mais ce n’en est pas vraiment. Il n’est pas nécessaire d’avoir un vaisseau moche pour être furtif.»

... Trump veut t'utiliser à l'intérieur

«C’est l’ennemi intérieur, et nous devons nous en occuper avant que cela ne devienne incontrôlable» : Trump surprend les militaires en annonçant vouloir utiliser cette approche pour lutter contre les troubles liés aux manifestations.

‘We have to handle it before it gets out of control’



President Trump addresses handling the ‘enemy from within’ during Quantico speech pic.twitter.com/K3E1gUgBZ3 — Just the News (@JustTheNews) September 30, 2025

Selon lui, c’est une tradition : autrefois, les colons étaient protégés, et dans le Far West, on chassait les «hors-la-loi» et les bandits. «Notre histoire est riche de héros militaires qui ont affronté tous les ennemis — à l’étranger comme sur le sol national.»

It’s 100% happening.



Trump said the Military’s core mission is supposed to be “defending the homeland”, not policing the globe.



He then says we are “under invasion from within”, by a uniformless domestic enemy.



Trump is going to use the US MIL to save the Republic! pic.twitter.com/s3Jb6gTwGO — Clandestine (@WarClandestine) September 30, 2025

L’engagement sur le front intérieur devient même la priorité numéro un de l’armée, affirme Trump : «Il y a une invasion à l’intérieur.» Dans ce cadre, l’ennemi serait d’autant plus difficile à identifier : «Si au moins ils portaient un uniforme, on pourrait les neutraliser. «

... Trump en profite pour dévoiler des secrets militaires

« J’ai envoyé un ou deux sous-marins — je ne révélerai rien du second — près des côtes russes, simplement par précaution », déclare Trump. Jusqu’à présent, seul le déploiement d’un sous-marin était confirmé, mais le commandant en chef reste discret quant au second.

Trump to generals: "We can't let people throw around that word. I call it the N word. There are two N words and you can't use either of them."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 30. September 2025 um 15:39

«On ne doit pas laisser ce mot être employé», explique le New‑Yorkais en évoquant la Russie. «Je parle du «mot en N» — il y en a deux, et aucun ne doit être utilisé. Et honnêtement, si des armes nucléaires étaient employées, nous en avons plus que quiconque : des armes meilleures et plus récentes. »

... Trump réclame des applaudissements

«Je n’ai jamais vu une salle aussi silencieuse», confie Trump. «Amusez-vous simplement. Et si l’envie vous prend d’applaudir, alors applaudissez.»

Trump to a room of generals: "I've never walked into a room so silent before. Just have a good time. And if you want to applaud, you applaud." — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2025-09-30T13:31:05.594Z

En tant que haut gradé de l'armée américaine, vous savez bien sûr que vos collègues et vous-même êtes tenus à la neutralité et qu'il n'est pas convenable d'applaudir. Le président ne le sait apparemment pas. Toujours est-il que les huées font partie du passé.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.