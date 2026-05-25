  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Incendie criminel près de Lyon : trois jeunes âgés de 16 à 18 ans mis en examen

Angelica Zermatten

25.5.2026

Trois jeunes âgés de 16, 17 et 18 ans ont été mis en examen lundi dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel dans un immeuble en banlieue de Lyon qui avait fait trois morts le 11 mai, a indiqué le procureur de Lyon.

lPusieurs départs de feu avaient enflammé un immeuble d'habitations de sept étages en banlieue est lyonnaise.
lPusieurs départs de feu avaient enflammé un immeuble d'habitations de sept étages en banlieue est lyonnaise.
AFP

Agence France-Presse

25.05.2026, 18:27

Le juge d'instruction les a poursuivis pour «dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé le décès de trois personnes» et «des blessures inférieures à huit jours d’au moins 11 victimes» ainsi que pour «association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime», a précisé Thierry Dran dans un communiqué.

Le magistrat n'a pas donné d'autres détails sur le rôle exact des trois mis en cause dans l'incendie. Une enquête avait été ouverte pour «homicide volontaire en bande organisée», la justice estimant que l'hypothèse du règlement de comptes sur fond de trafic de drogue était une «piste sérieuse».

Le placement des trois suspects en détention provisoire a été requis par le parquet. Ils avaient été interpellés dans l'agglomération lyonnaise et placés en garde à vue jeudi. Un jeune majeur interpellé en même temps qu'eux a été «remis en liberté sans élément retenu à son encontre», a poursuivi le magistrat lundi.

Victimes non connues de la justice

Lundi 11 mai, plusieurs départs de feu avaient enflammé un immeuble d'habitations de sept étages du quartier populaire du Prainet, à Décines-Charpieu, en banlieue est lyonnaise.

L'incendie a fait trois morts: un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans ont été découverts dans un appartement du dernier étage de l'immeuble. Autre victime, un homme également âgé de 28 ans a été retrouvé au pied du bâtiment après s'être jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Les trois victimes étaient inconnues de la justice, avait souligné le parquet, ajoutant que leur entourage ne l'était «a priori» pas non plus.

Plusieurs départs de feu criminels ont été signalés depuis fin avril dans cette même rue et des tirs d'armes à feu ont aussi été recensés à proximité.

Mardi, un millier de policiers et de gendarmes ont mené plus de 200 opérations judiciaires et contrôles ciblés dans l'ensemble du département du Rhône, pour envoyer un «signal fort» contre le narcotrafic, avait indiqué le préfet Etienne Guyot. Cette opération a conduit à l'interpellation de 122 personnes et la saisie de 107 kg de drogues et 9 armes, selon la préfecture.

Règlement de comptes ?. Un incendie près de Lyon fait trois morts – Feu d'origine criminelle

Règlement de comptes ?Un incendie près de Lyon fait trois morts – Feu d'origine criminelle

Les plus lus

Un mort dans une violente rixe à Monthey
Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte
Décès de l'acteur français Pierre Deny, visage connu des séries télévisées
Vague de chaleur exceptionnelle en Europe : record à Londres, canicule en France
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
La Super League ne parvient pas à éviter le déclassement