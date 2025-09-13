Incursion d'un drone en Roumanie: l'Otan sur les dents

Moins de quatre jours après la spectaculaire intrusion dans le ciel polonais de 19 drones russes, un autre pays membre de l'Otan, la Roumanie, a affirmé samedi qu'un appareil sans pilote avait violé son espace aérien.

epa12371460 Le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), le général Alexus G. Grynkewich, tient une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte (absent de la photo), au siège de l'OTAN, à Bruxelles, en Belgique, le 12 septembre 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le même temps, les Polonais et l'Alliance atlantique ont déployé des hélicoptères et des avions de combat en raison d'attaques de drones russes en Ukraine, non loin de la frontière polonaise.

Bucarest, sans affirmé directement que le drone était russe, a précisé que l'engin avait violé son espace aérien lors d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine.

L'armée roumaine a dépêché dans la soirée deux avions de combat F-16 pour surveiller la situation en liaison avec ces bombardements sur le sol ukrainien qui ont «détecté un drone dans l'espace aérien national», a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense.

Les appareils ont suivi cet engin jusqu'à ce qu'il «disparaisse des radars» près du village de Chilia Veche, a-t-il ajouté.

Le drone «n'a pas survolé de zones habitées et n'a pas constitué une menace imminente pour la sécurité de la population» en Roumanie, membre comme la Pologne de l'Otan, a précisé le ministère.

Le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises a lui fait état d'opérations d'avions «polonais et alliés» en «raison de la menace de frappes de véhicules aériens sans pilote (drones, ndlr) dans les régions d'Ukraine limitrophes de la République de Pologne».

Il a ajouté que «les systèmes terrestres de défense aérienne et de reconnaissance radar ont atteint leur plus haut niveau d'alerte».

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a lui aussi évoqué sur X «la menace posée par des drones russes opérant au-dessus de l'Ukraine, près de la frontière polonaise» au cours de la journée de samedi.

Espace fermé

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Lublin (sud-est) a été fermé et plusieurs vols ont dû être détournés ou retardés.

M. Tusk a annoncé dans la soirée que l'alerte avait été levée. «Nous restons vigilants», a averti le chef du gouvernement à Varsovie.

La Pologne et les pays de l'Alliance atlantique ayant une présence militaire sur son sol sont en état d'alerte depuis l'intrusion dans la nuit du 9 au 10 septembre d'une vingtaine de drones russes.

Evoquant samedi cette spectaculaire intrusion, la première de ce genre depuis le début de l'invasion russe de l'Ukaine en février 2022, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a l'a qualifiée «d'inacceptable», ainsi que de «regrettable et dangereuse».

«La question est de savoir si les drones avaient pour objectif spécifique de pénétrer en Pologne. Si c'est le cas (...) alors il s'agit évidemment d'une escalade majeure», a ajouté le chef de la diplomatie américaine, soulignant qu'il faudrait encore «quelques jours» pour en savoir plus.

Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Suède, ont annoncé le renforcement de leur contribution à la défense aérienne de la Pologne le long de sa frontière orientale avec l'Ukraine et le Bélarus.

Trump «prêt» à prendre des sanctions

Pour sa part, le président américain Donald Trump a affirmé être prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les pays de l'Otan arrêtent d'acheter du pétrole russe.

«Je suis prêt à prendre des sanctions significatives contre la Russie, à partir du moment où tous les pays de l'Otan l'auront également décidé et quand tous les pays de l'Otan auront ARRETE D'ACHETER DU PETROLE A LA RUSSIE», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Donald Trump évoque régulièrement la possibilité de sanctions contre les banques et le secteur pétrolier russes, sans s'y engager fermement.

Si la guerre continue, l'Ukraine aura besoin de plus de 100 milliards d'euros pour financer sa défense en 2026, a affirmé samedi le ministre de la Défense ukrainien Denys Chmygal.

Sur le terrain, l'armée ukrainienne est parvenue à toucher avec un drone l'un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie, y provoquant un incendie.

Ce site, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Bachneft, se trouve dans la banlieue d'Oufa, une ville située dans le centre du territoire russe, à environ 1.400 kilomètres de la ligne de front en Ukraine.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer un drone volant vers ce complexe avant d'exploser en une boule de feu, projetant un nuage de fumée dans le ciel.

«Aujourd'hui, une installation de Bachneft a été la cible d'une attaque terroriste menée par des drones», a affirmé le chef de la région russe du Bachkortostan, Radiï Khabirov, sur Telegram.

«Il n'y a eu ni morts ni blessés. Le site de production a subi des dégâts mineurs et un incendie s'est déclaré, qui est actuellement en train d'être éteint», a encore dit M. Khabirov.

Une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a revendiqué auprès de l'AFP la responsabilité de cette attaque.