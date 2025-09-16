Confrontés à une intense offensive contre leurs derniers éléments, les rebelles maoïstes indiens ont annoncé mardi la suspension unilatérale de la «lutte armée» qu'ils mènent depuis 1967. Ils se disent ouverts au dialogue avec les autorités de New Delhi.

Plus de 12'000 rebelles, soldats et civils ont été tués depuis qu'une poignée de villageois se sont soulevés contre leurs seigneurs féodaux en 1967.

«Compte tenu du nouvel ordre mondial et de la situation nationale, ainsi que des appels continus du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des hauts responsables de la police, nous avons décidé de suspendre la lutte armée», a déclaré Abhay, le porte-parole du groupe rebelle du Parti Communiste d'Inde (maoïste), dans un communiqué.

«Nous sommes prêts à entamer le dialogue» avec le gouvernement, a-t-il ajouté. Les autorités indiennes mènent une offensive intense contre les derniers vestiges de la rébellion naxalite, du nom du village situé au pied de l'Himalaya où le mouvement de guérilla d'inspiration maoïste a vu le jour il y a près de soixante ans.

Plus de 12'000 rebelles, soldats et civils ont été tués depuis qu'une poignée de villageois se sont soulevés contre leurs seigneurs féodaux en 1967.

La déclaration d'Abhay, publiée dans le journal Hindu, ajoute que le groupe est «engagé» dans des initiatives de paix et «que malgré l'évolution de la situation nationale et mondiale, nous continuerons à dialoguer avec les dirigeants et les organisations influentes».

Au cours des derniers mois, le gouvernement indien a promis à plusieurs reprises de mettre fin à la rébellion maoïste d'ici la fin du mois de mars de l'année prochaine. Lundi, les forces gouvernementales ont tué un «commandant naxalite» de haut rang, dont la capture était récompensée par une prime d'environ 113'000 dollars.

Le chef du groupe, Nambala Keshav Rao, alias Basavaraju, a été tué lors d'un affrontement avec les forces gouvernementales en mai, ainsi que 26 autres rebelles. Au milieu des années 2000, au plus fort de la rébellion, celle-ci comptait entre 15'000 et 20'000 combattants. Mais elle s'est considérablement affaiblie ces dernières années, et plus de 400 rebelles ont été tués depuis l'année dernière, dont certains des principaux commandants du groupe.