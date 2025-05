Les pays membres du G7 ont appelé vendredi à «une désescalade immédiate» entre l'Inde et le Pakistan et ont demandé aux deux puissances nucléaires, engagées dans leur plus grave confrontation militaire depuis deux décennies, «de faire preuve de la plus grande retenue».

De gauche à droite, le ministre japonais des Affaires étrangères Iwaya Takeshi, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et la responsable de la politique étrangère de l'UE Kaja Kallas assistent à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à La Malbaie, au Canada, le vendredi 14 mars 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La poursuite de l'escalade militaire constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale», ont-ils indiqué dans un communiqué, encourageant les deux pays «à entreprendre un dialogue direct en vue d'une issue pacifique».