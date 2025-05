Pékin soutient les efforts de l'Inde et du Pakistan pour conclure un cessez-le-feu et reste «disposé à continuer à jouer un rôle constructif» dans ce processus, a dit samedi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, selon l'agence Chine nouvelle.

Une série de fortes détonations ont été entendues samedi soir à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien, alors qu'une trêve a été annoncée entre l'Inde et le Pakistan. sda

Keystone-SDA ATS

M. Wang a tenu ces propos lors d'un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais, Ishaq Dar, et a ajouté que la Chine restait préoccupée par toute escalade du conflit, étant donné qu'elle partage des frontières avec les deux pays, a précisé le média d'Etat chinois.

Lors d'un entretien séparé avec le conseiller à la Sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, M. Wang a dit espérer que les deux parties «restent calmes, dans la retenue (...) et évitent toute escalade», après l'accusation par l'Inde de «violations» par le Pakistan de l'accord de cessez-le-feu conclu samedi.

«La Chine soutient et attend de l'Inde et du Pakistan qu'ils parviennent à un cessez-le-feu global et durable par le biais de consultations», a déclaré M. Wang à M. Doval, selon Chine nouvelle.

Après plusieurs jours d'attaques meurtrières de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles, le Pakistan et l'Inde ont accepté samedi un «cessez-le-feu immédiat», a annoncé à la surprise générale le président américain Donald Trump.

Quelques heures plus tard, le gouvernement indien a toutefois accusé le Pakistan de «violations répétées» de ce cessez-le-feu, affirmant que son armée y avait riposté «de façon appropriée».