Des «infrastructures essentielles» dans l'ouest de l'Ukraine ont été touchées par une nouvelle attaque «massive» russe mercredi matin (archives). sda

La Russie pilonne le réseau électrique et d'autres infrastructures de son voisin depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a trois ans, provoquant régulièrement de vastes coupures de courant à travers le pays.

«Deux sites d'infrastructures essentielles ont été touchés dans les districts de Drogobytch et de Stryï», a indiqué le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytsky, dans un communiqué. Un missile est tombé près d'une maison dans le village de Sknyliv créant un cratère large de 6 mètres, sans faire de victimes, a-t-il ajouté.

Dans la région voisine d'Ivano-Frankivsk, l'attaque a visé des «sites d'infrastructure essentielles», sans faire de victimes, a indiqué la gouverneure de ce territoire Stitlana Onychtchouk.

«L'ennemi ne cesse pas de terroriser les Ukrainiens», s'est insurgé le ministre de l'Energie Guerman Galouchtchenko sur Facebook, dénonçant une attaque «massive».

Réplique

L'opérateur électrique national Ukrenergo a annoncé dans la foulée des coupures d'électricité d'urgence dans sept régions ukrainiennes situées dans l'Est, le Centre et le Sud.

Ces frappes interviennent au lendemain d'une attaque sur des sites énergétiques et militaires en Russie, revendiquée par l'Ukraine comme «la plus importante» en sol russe depuis le début de la guerre.

Cette attaque ukrainienne a visé des raffineries de pétrole et dépôts de carburant, ainsi que des usines chimiques fabriquant, selon Kiev, des composants pour le secteur militaire russe.

Selon le ministère russe de la Défense, cette attaque ukrainienne de mardi a notamment impliqué six missiles américains ATACMS et six missiles britanniques Storm Shadow. Il a assuré que tous les projectiles ont été abattus sans faire de victime.

La Russie a promis une réplique systématique à toute frappe de missiles occidentaux sur son territoire, et a menacé de prendre pour cible le centre de Kiev ou encore d'utiliser son nouveau missile hypersonique expérimental Orechnik.