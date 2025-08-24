  1. Clients Privés
France Initiative «Bloquons tout» le 10 septembre : un retour des Gilets jaunes?

Basile Mermoud

24.8.2025

Premier parti à avoir soutenu l'initiative «Bloquons tout» du 10 septembre, obligeant les autres formations de gauche à se rallier au mouvement, La France insoumise appelle dorénavant à la grève générale. Un contraste avec ses hésitations à l'apparition des Gilets jaunes.

Se targuant d'avoir un pied dans les institutions politiques et un second dans la rue, les Insoumis espèrent que cette mobilisation aidera à faire tomber le gouvernement de François Bayrou (archive).
Se targuant d'avoir un pied dans les institutions politiques et un second dans la rue, les Insoumis espèrent que cette mobilisation aidera à faire tomber le gouvernement de François Bayrou (archive).
AFP

Agence France-Presse

24.08.2025, 12:15

24.08.2025, 12:41

«On voulait donner de la force au mouvement et ça a plutôt réussi: depuis qu'on en parle c'est devenu un sujet médiatique de premier plan. Ca nous a permis de donner le la», se réjouit auprès de l'AFP le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard.

Né sur les réseaux sociaux, ce mouvement citoyen spontané réclame notamment plus de justice fiscale et un rejet du plan Bayrou pour le budget 2026 de la France. Des mots d'ordre suffisants pour la formation de gauche radicale, même si certaines revendications sur les canaux de discussion peuvent tirer parfois vers le complotisme.

«Il y aura forcément des gens un peu bizarres, mais la colère contre le plan de Bayrou va l'emporter. Et en manifestation, on n'est pas forcément toujours d'accord avec tous les gens avec qui on manifeste», balaie Manuel Bompard.

Se targuant d'avoir un pied dans les institutions politiques et un second dans la rue, les Insoumis espèrent que cette mobilisation aidera à faire tomber le gouvernement de François Bayrou. «Le 10 septembre sera un instrument de pression sur le RN pour qu'ils votent la motion de censure», que LFI entend déposer deux semaines plus tard, explique la cheffe des députés insoumis Mahilde Panot.

France. Le gérant qui avait refusé d'admettre des jeunes Israéliens mis en examen

FranceLe gérant qui avait refusé d'admettre des jeunes Israéliens mis en examen

Les Insoumis se voient des accointances avec ce mouvement gazeux - un adjectif qui leur est souvent accolé - aux contours peu définis, qui pousse ses soutiens à l'initiative militante. «C'est une date qui a émergé de manière auto-organisée», salue Mathilde Panot.

«Tout ce qu'on théorise dans la révolution citoyenne est en train de se produire. Là, on est dans une phase destituante», abonde le député Louis Boyard, qui chapeaute les jeunes Insoumis, très engagés en soutien du 10 septembre.

La révolution citoyenne, un changement radical via les urnes et non par la violence: un véritable mantra pour Jean-Luc Mélenchon et ses troupes.

«Je comprends leur réticence»

Sur certaines boucles de messagerie du mouvement du 10 septembre, des personnes font part de leur méfiance vis-à-vis de toute récupération politique de La France insoumise. «Je comprends leur réticence. On ne va pas demander aux gens qui se mobilisent d'être d'accord avec LFI», promet Manuel Bompard.

«Nous ne sommes pas mal à l'aise avec l'idée qu'une partie des choses nous échappe», promet même le député Paul Vannier, cadre du mouvement de gauche radicale. Des militants insoumis ont déjà rejoint les boucles de discussion du 10 septembre. «On demande à nos militants de filer un coup de main, mais on ne donne pas de consigne», explique Louis Boyard.

Des nouveaux Gilets jaunes?

Le parallèle entre le mouvement du 10 septembre et celui des Gilets jaunes est facile à faire. «Il y a une ambiance similaire à celle qu'il y avait avant le 17 novembre des Gilets jaunes», la date des premières manifestations en 2018, estime la députée LFI de l'Hérault, Nathalie Oziol.

La France insoumise, fraichement créée par l'ancien sénateur socialiste, avait pourtant accueilli avec circonspection la création des Gilets jaunes en 2018. Avant de finalement soutenir la mobilisation.

«Un mouvement comme les Gilets jaunes, on n'avait jamais vu ça et tout le monde s'interrogeait, c'est normal», rembobine Louis Boyard. «Un des problèmes du mouvement des Gilets jaunes, ça a été la rupture entre les mouvements citoyens et syndicaux. Cette fois, on a besoin de la jonction entre les deux», estime Manuel Bompard.

Ils n'échappent pas aux arnaques. En France, un juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers

Ils n'échappent pas aux arnaquesEn France, un juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers

A ce sujet, bien que poussées par leurs bases, les confédérations syndicales restent globalement prudentes. Même méfiance à gauche concernant l'appel à la grève générale.

«Dans ce pays il y a des règles, ce ne sont pas les partis qui appellent à la grève, ce sont les organisations syndicales», a rappelé la patronne des Ecologistes Marine Tondelier.

Message bien reçu à La France insoumise, où les relations avec la CGT, notamment, sont loin d'être idylliques. «Je suis d'accord, c'est aux syndicats de décider», admet Manuel Bompard. «Mais quand nous en parlons, tout le monde en parle, quand c'est elle qui en parle, personne n'en parle», tacle-t-il en retour.

