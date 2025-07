A Genève, une initiative législative cantonale est lancée pour la création d'un jardin du souvenir pour les animaux de compagnie. Objectif: permettre aux propriétaires d'animaux de déposer les cendres de leurs compagnons dans un lieu où ils pourront venir se recueillir.

A Genève, une initiative législative cantonale est lancée pour la création d'un jardin du souvenir pour les animaux de compagnie, tel qu'il en existe un à Lausanne (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Publiée vendredi dans la Feuille d'avis officielle, l'initiative demande la création d'un jardin du souvenir dans le cimetière de Saint-Georges, en Ville de Genève, ou dans un autre cimetière du canton, afin de permettre aux propriétaires d'animaux «d'offrir une dernière demeure digne à leurs compagnons de vie.»

Dans l'exposé des motifs, le comité d'initiative relève que «de plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie ne peuvent pas imaginer que leurs protégés finiront dans un centre de collecte de cadavres après leur mort et que, faute d'un endroit donné où disperser leurs cendres, celles-ci seront répandues dans la nature.» Il a jusqu'au 25 novembre pour récolter 4212 signatures valables.

Contrairement à d'autres cantons, Genève ne dispose pas d'un jardin du souvenir pour déposer les cendres d'animaux domestiques. Le premier lieu du genre en Suisse romande a ouvert à Lausanne en 2001, tandis qu'il est même possible d'être inhumé avec son animal de compagnie dans le cimetière animalier de Läufelfingen (BL).