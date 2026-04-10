Selon un initié: «Le pape Léon ne se rendra pas aux États-Unis tant que Trump sera président»

Un représentant du Pentagone aurait mis en garde le Vatican contre la puissance militaire des États-Unis. Le pape n’a pas commenté cette rencontre, mais a annulé sa participation aux célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

Le pape Léon XIV est le premier Américain à la tête de l'Eglise catholique. Il ne partage pas grand-chose avec le gouvernement américain actuel. KEYSTONE

Stefan Michel Stefan Michel

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une rencontre entre l'ambassadeur du pape aux Etats-Unis et le Pentagone fait parler d'elle.

Un article de presse suggère que les Etats-Unis ont mis en garde le Vatican contre la puissance militaire de l'armée américaine et lui ont suggéré de se ranger à ses côtés.

Le pape Léon XIV (le premier Américain à occuper cette fonction) ne s'exprime pas sur le sujet, mais critique de plus en plus sévèrement le gouvernement américain.

Le Pentagone et la Maison Blanche démentent les informations de presse faisant état d'une tentative d'intimidation à l'encontre du Saint-Siège. Montre plus

Avec quel gouvernement l’administration Trump n’a-t-elle pas encore eu maille à partir? Ils sont rares à ne pas s’être déjà attiré les foudres du président. Pour certains, l’apaisement et la flatterie à son égard sont même devenus une pratique diplomatique quasi routinière.

Le Vatican semble, pour sa part, relativement épargné par la rhétorique et les mesures concrètes du gouvernement américain. Pourtant, Trump et ses ministres se revendiquent plus ouvertement chrétiens que ne le faisaient les administrations précédentes.

Pourtant, le pape Léon XIV, originaire de Chicago, laisse régulièrement entendre son désaccord avec le président de son pays natal. Il a ainsi critiqué la politique migratoire, mis en garde contre une possible rupture de l’alliance transatlantique et, plus récemment, jugé «vraiment inacceptable» la menace de Trump d’anéantir la civilisation iranienne.

Léon XIV : "Dieu n'écoute pas les belligérants".

Les déclarations affirmant que l’armée américaine combattrait en Iran avec la bénédiction de Dieu ont dû particulièrement irriter le pape. Il y a répondu dans son message pour le dimanche des Rameaux, rappelant que Dieu n’exauce pas les prières des belligérants. Il a ensuite cité un verset de l’Ancien Testament: «Même si vous priez beaucoup, je n’écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.»

Un rapport du journal américain The Free Press rend désormais publique une rencontre, tenue en janvier, entre le sous-secrétaire d’État américain chargé de la politique de défense, Elbridge Colby, et l’envoyé du pape aux États-Unis, le cardinal Christophe Pierre.

La rhétorique martiale, marque de fabrique du Pentagone sous le « ministre de la guerre » Pete Hegseth, aurait également imprégné cet entretien. Selon une source anonyme proche du dossier, Colby aurait ainsi affirmé à Pierre, au cours de la conversation, que les États-Unis étaient la première puissance militaire mondiale et qu’ils pouvaient agir à leur guise, ajoutant que le Vatican ferait bien de se ranger à leurs côtés.

Colby aurait en outre évoqué auprès du souverain pontife la papauté d’Avignon. Cet épisode du XIVᵉ siècle vit la monarchie française étendre progressivement son influence sur l’Église, jusqu’à l’élection d’un pape français et le transfert de la cour à Avignon.

Messe du 4 juillet : Lampedusa plutôt que Washington

La réaction du cardinal à ces propos n’est pas connue. En revanche, on sait que le pape a annulé sa participation prévue aux célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Il prévoit désormais de se rendre, le 4 juillet, sur l’île italienne de Lampedusa, où des milliers de réfugiés arrivent depuis des années, dans l’espoir de poursuivre leur route depuis des camps. Un geste qui apparaît comme un clin d’œil discret aux valeurs défendues par le pape Léon XIV.

«The Free Press» cite en outre un initié qui a déclaré que le pape Léon XIV ne se rendra pas aux Etats-Unis tant que Trump sera président. Cela n'a pas été confirmé officiellement par le Vatican.

Le vice-président Vance, un autre membre particulièrement pieux de l'administration Trump, a été interrogé en Hongrie sur le powerplay colporté par le Pentagone à l'égard du Vatican, après avoir participé à un meeting électoral du président hongrois Viktor Orban. Il a d'abord déclaré qu'il ne savait pas qui était le cardinal Christophe Pierre. Puis il s'est souvenu et a finalement déclaré qu'il ne commentait pas les informations non confirmées.

JD VANCE: With no disrespect to the cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is



REPORTER: He's the ambassador to the Holy Sea and US



VANCE: Okay, I've met him before. Sorry. I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to talk to him. pic.twitter.com/TauVqVRtcF — Aaron Rupar (@atrupar) April 8, 2026

Contrairement à la majorité des chrétiens américains, Vance est catholique et est considéré comme opposé aux interventions militaires américaines. Il ne se joint pas aux louanges de ses collègues du gouvernement concernant les succès américains en Iran. Il invoque toutefois lui aussi sa foi, déclarant : «Je crois que mon attitude face aux conflits militaires a toujours été de prier pour que nous soyons du côté de Dieu», comme le rapporte le Washington Post.

JD Vance dirige désormais la délégation américaine dans les négociations entre l’Iran et les États-Unis. Entre-temps, le Pentagone a indiqué sur X qu’il considérait la version publiée par The Free Press comme fortement exagérée. La rencontre entre Elbridge Colby et le cardinal Christophe Pierre aurait, selon lui, été «substantielle, respectueuse et professionnelle».

Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby @USWPColby had a substantive, respectful, and professional meeting with Cardinal Pierre, the then-Papal Nuncio, and his team on January 22, 2026. During the cordial meeting, they discussed a range of topics, including issues of… pic.twitter.com/McI0sB2wKC — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 9, 2026

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.