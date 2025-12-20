Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré samedi à Foz do Iguaçu qu'une «intervention armée» des Etats-Unis au Venezuela serait «une catastrophe humanitaire».

epa11176368 President of Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, participates in the launch of the "Petrobras Axis of Cultural Selection-Novos" program, at the Museum of Modern Art (MAM) of Rio de Janeiro, Brazil, 23 February 2024. EPA/Andre Coelho KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Quatre décennies après la guerre des Malouines, le continent sud-américain est à nouveau hanté par la présence militaire d'une puissance» étrangère, a affirmé Lula à l'ouverture du sommet du Mercosur.

«Une intervention armée au Venezuela serait une catastrophe humanitaire pour l'hémisphère sud et un précédent dangereux pour le monde», a-t-il insisté lors de ce sommet du bloc sud-américain.

Trump menaçant

Dans un entretien avec la chaîne NBC diffusé vendredi, le président américain Donald Trump n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela. «Non, je ne l'exclus pas», a-t-il déclaré lors de cet entretien téléphonique enregistré la veille.

Jeudi, Lula s'était montré disposé à servir de médiateur en faveur d'une «solution pacifique» entre les Etats-Unis et le Venezuela pour «éviter un conflit armé en Amérique latine», évoquant une possible conversation avec son homologue américain.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique. Au moins 104 personnes ont été tuées dans ces frappes depuis le début de ces opérations.

Blocus pétrolier

M. Trump a par ailleurs annoncé en début de semaine un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant au Venezuela ou en partant.

En parallèle, le président américain agite depuis des semaines la menace d'une intervention terrestre. Les Etats-Unis accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément.