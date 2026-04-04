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Guerre en Ukraine Russie : une attaque de drones et missiles fait un mort dans la région de Rostov

ATS

4.4.2026 - 07:47

Une attaque de missile et drones sur la région russe de Rostov (sud), frontalière de l'Ukraine, a fait un mort et quatre blessés graves, tandis qu'un cargo a été endommagé dans la mer d'Azov, a indiqué le gouverneur régional samedi matin.

Des recrues transportent des munitions lors d’un entraînement militaire sur un champ de tir dans la région de Rostov. (archives)
Des recrues transportent des munitions lors d’un entraînement militaire sur un champ de tir dans la région de Rostov. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 07:47

04.04.2026, 07:57

Dans la ville de Taganrog, un missile a frappé une «infrastructure commerciale», a déclaré sur Telegram Iouri Slioussar.

«Une personne a été tuée et quatre ont été blessées», a-t-il ajouté, précisant que parmi les quatre victimes figuraient trois résidents de la localité et un ressortissant étranger et que les blessés se trouvaient dans un état critique.

Sur la mer d'Azov

Sur la mer d'Azov, «un navire commercial a été endommagé par la chute de débris de drones et a pris feu», a ajouté le gouverneur russe. Il s'agit selon la même source d'un «cargo sous pavillon étranger» qui se situait à plusieurs kilomètres des côtes. Le responsable n'a pas précisé l'origine de ces attaques.

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L'Ukraine envoie chaque nuit des dizaines de drones vers la Russie en représailles aux bombardements quotidiens de son territoire depuis plus de quatre ans. Elle vise particulièrement les infrastructures liées à l'industrie et au commerce des hydrocarbures qui, selon elle, permette à Moscou de financer son invasion.

Vendredi, une nouvelle attaque russe massive avec des centaines de drones et missiles, lancés en plein jour contre l'Ukraine, a fait au moins 14 morts, selon Kiev, qui a dénoncé une «escalade» en guise de trêve pascale.

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