Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa

Basile Mermoud

19.2.2026

Le Bélarus n'a pas pu participer à la séance inaugurale du «Conseil de paix» du président Donald Trump à Washington jeudi, qu'il avait été invité à rejoindre comme membre fondateur, faute d'avoir reçu les visas nécessaires, a affirmé Minsk.

Minsk affirme avoir informé dans les temps les organisateurs que son ministre des Affaires étrangères, Maxime Ryjenkov, comptait se rendre à Washington pour représenter le pays lors de la première séance du «Conseil de paix».
Minsk affirme avoir informé dans les temps les organisateurs que son ministre des Affaires étrangères, Maxime Ryjenkov, comptait se rendre à Washington pour représenter le pays lors de la première séance du «Conseil de paix».
AFP

Agence France-Presse

19.02.2026, 20:51

«En dépit d'avoir rempli toutes les procédures nécessaires de notre côté, les visas n'ont pas été remis à notre délégation», a affirmé jeudi sur Telegram le ministère des Affaires étrangères du Bélarus.

Il a rappelé que le président bélarusse Alexandre Loukachenko avait pourtant été invité par son homologue américain à joindre cet organe créé initialement pour aider à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits.

Y participent des dirigeants accusés d'autoritarisme ou acquis à l'idéologie nationaliste de Donald Trump, mais aussi des pays concernés par l'avenir de Gaza ou désireux de s'attirer les bonnes grâces du président américain.

Moyen-Orient. Trump dit se donner «dix jours» pour décider si un accord avec l'Iran est possible

Moyen-OrientTrump dit se donner «dix jours» pour décider si un accord avec l'Iran est possible

Minsk affirme avoir informé dans les temps les organisateurs que son ministre des Affaires étrangères, Maxime Ryjenkov, comptait se rendre à Washington pour représenter le pays lors de la première séance du «Conseil de paix».

«Cette situation soulève naturellement la question: de quelle paix et de quel type de cohérence parle-t-on si même les formalités les plus basiques pour notre participation n'ont pas été accomplies par les organisateurs?», a critiqué le ministère bélarusse.

Les membres permanents du «Conseil de paix» doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer.

Les plus lus

«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !
Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres
Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa
La France insoumise fait bloc derrière Raphaël Arnault
Battus «au pire moment», les Suisses joueront le bronze
Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !