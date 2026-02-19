Invitée au «Conseil de Paix», la délégation biélorusse bloquée à la frontière faute de visa

Le Bélarus n'a pas pu participer à la séance inaugurale du «Conseil de paix» du président Donald Trump à Washington jeudi, qu'il avait été invité à rejoindre comme membre fondateur, faute d'avoir reçu les visas nécessaires, a affirmé Minsk.

Minsk affirme avoir informé dans les temps les organisateurs que son ministre des Affaires étrangères, Maxime Ryjenkov, comptait se rendre à Washington pour représenter le pays lors de la première séance du «Conseil de paix». AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«En dépit d'avoir rempli toutes les procédures nécessaires de notre côté, les visas n'ont pas été remis à notre délégation», a affirmé jeudi sur Telegram le ministère des Affaires étrangères du Bélarus.

Il a rappelé que le président bélarusse Alexandre Loukachenko avait pourtant été invité par son homologue américain à joindre cet organe créé initialement pour aider à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits.

Y participent des dirigeants accusés d'autoritarisme ou acquis à l'idéologie nationaliste de Donald Trump, mais aussi des pays concernés par l'avenir de Gaza ou désireux de s'attirer les bonnes grâces du président américain.

«Cette situation soulève naturellement la question: de quelle paix et de quel type de cohérence parle-t-on si même les formalités les plus basiques pour notre participation n'ont pas été accomplies par les organisateurs?», a critiqué le ministère bélarusse.

Les membres permanents du «Conseil de paix» doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer.