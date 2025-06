Deux drones «iraniens» lancés vers Israël ont été abattus en Irak par la coalition internationale antijihadiste emmenée par Washington et stationnée sur la base d'Aïn al-Assad dans le désert de l'Ouest, ont indiqué dimanche à l'AFP deux responsables militaires irakiens.

L'intervention s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche, a précisé le second responsable militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier (photo prétexte de drones iraniens). sda

Keystone-SDA ATS

Un responsable militaire irakien a justifié l'engagement en précisant que la coalition internationale pouvait avoir ciblé ces drones car ils se trouvaient dans son périmètre et que ces troupes visaient toute menace potentielle.

L'intervention s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche, a précisé le second responsable militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier. «La coalition internationale à Aïn al-Assad a abattu deux drones iraniens qui étaient en route pour Israël», selon ce responsable.

Vendredi déjà un «drone explosif» avait été abattu par les forces de la coalition internationale à Aïn al-Assad, selon un responsable de la sécurité irakienne.

«Drone explosif»

Depuis vendredi, l'armée israélienne a lancé une opération militaire d'une ampleur sans précédent contre l'Iran, qui riposte en tirant des salves de missiles balistiques mais aussi des dizaines de drones en direction d'Israël.

Ces derniers jours, plusieurs missiles et drones sont aussi tombés en territoire irakien, le plus souvent dans des zones désertiques et sans faire de blessés.

La coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington épaule en Irak les forces de sécurité locales engagées contre le groupe Etat islamique (EI). Les Etats-Unis disposent d'environ 2500 soldats en Irak dans le cadre de la coalition mais Bagdad et Washington ont convenu d'un calendrier de retrait progressif des militaires de cette alliance.