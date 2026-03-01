  1. Clients Privés
FR

«Nous vengeons la mort de notre chef» Irak et Pakistan : des foules attaquent les bâtiments diplomatiques américains

Basile Mermoud

1.3.2026

Furieux de la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, des manifestants pro-Iran ont tenté dimanche de prendre d'assaut le consulat des États-Unis à Karachi, au Pakistan, faisant huit morts, ainsi que la zone ultra-sécurisée hébergeant l'ambassade américaine à Bagdad.

Des Irakiens affrontent les forces de sécurité alors qu’ils tentent de s’approcher de l’ambassade des États-Unis, à Bagdad, le 1er mars 2026.
Des Irakiens affrontent les forces de sécurité alors qu’ils tentent de s’approcher de l’ambassade des États-Unis, à Bagdad, le 1er mars 2026.
AFP

Agence France-Presse

01.03.2026, 10:53

01.03.2026, 11:17

L'Iran entame une période de deuil de 40 jours après la mort, dans l'attaque menée conjointement par les Etats-Unis et Israël, du guide suprême qui incarnait depuis des décennies la République islamique.

A Karachi, mégapole d'environ 20 millions d'habitants dans le sud du Pakistan, des centaines de jeunes protestataires ont tenté de prendre d'assaut l'enceinte diplomatique, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Nous avons transporté au moins huit corps aux hôpitaux civils de Karachi, tandis que 20 autres personnes ont été blessées lors de l'incident au consulat», a déclaré à l'AFP Muhammad Amin, porte-parole du service de secours de la Fondation Edhi.

Une foule a escaladé le portail principal et pénétré dans l'allée menant au bâtiment consulaire, brisant plusieurs vitres. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants, qui se sont dispersés, a constaté le journaliste de l'AFP.

Plus de 20’000 voyageurs bloqués. Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos

Plus de 20’000 voyageurs bloquésLe gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient de jeunes gens brisant les vitres du bâtiment principal du consulat, tandis que le drapeau américain flottait au-dessus de l'enceinte, dont le mur est renforcé par des fils barbelés.

«Nous devons rester unis. Aucun pouvoir ne peut nous arrêter», lance un manifestant dans une vidéo. «Nous mettons le feu au consulat américain à Karachi. Si Dieu le veut, nous vengeons la mort de notre chef», lance un autre manifestant alors qu'il filme d'autres personnes qui tentent d'allumer un feu.

Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues de Lahore, dans l'est du pays et à Skardu dans le nord, et une manifestation était attendue dans l'après-midi près de l'enclave diplomatique où se trouve l'ambassade des États-Unis dans la capitale, Islamabad.

«Cœur lourd»

En Irak, où un deuil national de trois jours a été décrété, des centaines d'Irakiens, dont beaucoup vêtus de noir, ont tenté de prendre d'assaut l'enceinte diplomatique à Bagdad en dépit d'un important déploiement de forces de sécurité.

«Le martyre de Sayyed Ali Khamenei nous a blessés», a déclaré à l'AFP Ali, un manifestant portant un masque. «Nous sommes ici parce que nous voulons le retrait des forces d'occupation américaines d'Irak», a-t-il ajouté, en référence aux troupes de la coalition menée par les États-Unis contre le groupe État islamique, qui ont récemment diminué leur présence et sont désormais principalement stationnées dans le nord du pays.

Les manifestants, rassemblés depuis le début de la matinée, ont lancé des pierres sur les forces de sécurité, qui ont répondu par des gaz lacrymogènes.

«Leurs tentatives ont jusqu'à présent été mises en échec, mais ils continuent d'essayer» de percer le cordon des forces de sécurité, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire.

Les médias locaux ont fait état d'autres manifestations dans des provinces du sud de l'Irak. Dans le Cachemire administrée par l'Inde, des milliers de musulmans chiites ont rejoint des cortèges pour pleurer la mort du guide suprême iranien.

Frappes sur l’Iran. La télévision d'Etat confirme la mort d'Ali Khamenei

Frappes sur l’IranLa télévision d'Etat confirme la mort d'Ali Khamenei

Ils ont convergé vers le cœur de Srinagar, la principale ville de la région. De nombreux manifestants ont lancé des slogans anti-israéliens et anti-américains lors ce rassemblement, pour l'essentiel pacifique.

«Nous avons tous le cœur lourd. Nous pleurons notre bien-aimé guide qui est mort en martyr», dit à l'AFP Syed Towfeeq, 40 ans. «Nous avons tous un message pour (le président américain Donald) Trump... Nous nous opposerons toujours à votre oppression», a-t-il ajouté.

Un autre participant, Ishfaq Wani, 43 ans, exhorte, lui, les pays musulmans à s'unir «derrière un (seul) drapeau». D'autres rassemblements se sont tenus dans des endroits du territoire indien à forte majorité chiite.

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Vidéo publiée sur X par le Commandement central américain (Centcom), montrant prétendument des frappes contre l'Iran, accompagnée du message : «Le régime iranien a été averti. Le CENTCOM mène à présent une action rapide et décisive, comme ordonné.»

01.03.2026

