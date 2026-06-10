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«Ressources insuffisantes» Iran : 20'000 personnes privées d'eau après les frappes américaines

ATS

10.6.2026 - 11:40

Quelque 20'000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable à Sirik, ville portuaire du sud de l'Iran, après des bombardements américains sur deux réservoirs, a indiqué mercredi la télévision d'État iranienne.

Les températures oscillent actuellement entre 45 et 50 degrés dans la région.
Les températures oscillent actuellement entre 45 et 50 degrés dans la région.
AFP

Keystone-SDA

10.06.2026, 11:40

Les États-Unis ont mené des frappes dans la nuit sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm, sur la côte sud de l'Iran dans le détroit d'Ormuz toujours bloqué, après qu'un hélicoptère américain a été abattu dans le Golfe.

«Malheureusement après cette attaque, 20'000 habitants de la région ont été privés d'eau potable, et avec les températures oscillant entre 45 et 50 degrés, les conditions sont extrêmement difficiles» pour eux, a indiqué un responsable de la compagnie des eaux locale, selon la télévision d'État.

«Les ressources en eau souterraine sont insuffisantes» pour remplacer les réservoirs endommagés, a-t-il précisé. L'Iran a dénoncé des frappes américaines conduites «sous un faux prétexte», et répondu par des attaques de missiles visant la Jordanie et Bahreïn, pays alliés des États-Unis.

Ces nouveaux affrontements interviennent alors que le président américain Donald Trump avait assuré mardi être proche d'un «très, très bon accord» pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive américano-israélienne sur Téhéran.

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