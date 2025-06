La police iranienne a annoncé l'arrestation jeudi de 24 personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël et de tentative de porter atteinte à l'image du pays, a rapporté l'agence de presse Tasnim.

De la fumée s'élève d'un incendie après une attaque israélienne à Téhéran, en Iran, le 13 juin 2025. KEYSTONE

«Vingt-quatre individus qui espionnaient pour l'ennemi sioniste, en ligne et hors ligne, et qui cherchaient à perturber l'opinion publique ainsi qu'à ternir et détruire l'image du système sacré de la République islamique d'Iran, ont été arrêtés», a déclaré le commandant de la police de l'ouest de Téhéran, Kiumars Azizi.

Des médias israéliens avaient précédemment rapporté que le Mossad préparait depuis longtemps des attaques contre l'Iran depuis le territoire iranien. Depuis lors, de nombreuses cyberattaques ont également eu lieu. La télévision d'État iranienne a ainsi été brièvement piratée mercredi et une plateforme d'échange de cryptomonnaies attaquée.