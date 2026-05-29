La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.

Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien (archives). IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA ATS

«Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n'a encore été conclu», a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d'Etat.

Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord, mais des sources iraniennes à l'agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux: la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien.