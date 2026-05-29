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Moyen-Orient L’Iran dément Trump : «aucun accord final» n'a encore été conclu avec les Etats-Unis

ATS

29.5.2026 - 19:57

La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.

Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien (archives).
Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien (archives).
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

29.05.2026, 19:57

«Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n'a encore été conclu», a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d'Etat.

Guerre au Moyen-Orient. L'Iran attend des «actes» des USA, JD Vance évoque des «progrès»

Guerre au Moyen-OrientL'Iran attend des «actes» des USA, JD Vance évoque des «progrès»

Le président américain avait annoncé plus tôt qu'il s'apprêtait à prendre une «décision finale» sur un possible accord, mais des sources iraniennes à l'agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux: la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien.

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