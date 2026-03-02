L'ambassade américaine à Ryad attaquée

Une attaque de drones a touché mardi l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Israël, de son côté, a continué ses bombardements intensifs sur Téhéran et le Liban.

L'armée israélienne a poursuivi ses bombardements au Liban, notamment à Beyrouth. ATS

Déjà visée par des missiles iraniens dans les premiers jours du conflit, l'Arabie saoudite a annoncé mardi avoir intercepté huit drones près de Ryad et de la ville voisine d'Al-Kharj. Un habitant de la capitale a raconté à l'AFP avoir «entendu une détonation et senti la maison trembler».

Deux drones ont touché l'ambassade américaine à Ryad, «provoquant un incendie limité et des dégâts matériels mineurs», selon le ministère saoudien de la défense. L'ambassade, qui a confirmé avoir subi une attaque, restera fermée mardi. Elle a exhorté ses ressortissants dans la capitale et d'autres villes à se confiner.

Interrogé sur une éventuelle riposte à cette attaque, le président américain Donald Trump a déclaré: «Vous le découvrirez bientôt».

Troupes au sol «si nécessaire»

Alors que le conflit déclenché samedi par Les Etats-Unis et Israël compromet les approvisionnements pétroliers de la planète et fait plonger les bourses, M. Trump a évoqué «quatre à cinq semaines» d'opérations militaires, tout en affirmant que les Etats-Unis pouvaient «aller bien au-delà».

Le président américain a également averti qu'il n'hésiterait pas à envoyer des troupes au sol, «si nécessaire».

Son allié israélien, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a lui évoqué une «action rapide et décisive». «Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin», a-t-il assuré lundi soir à la chaîne télévisée américaine Fox News.

Six militaires américains ont déjà été tués depuis le début de la guerre samedi, a annoncé lundi le Pentagone.

Israël a de son côté étendu ses opérations au Liban, y menant des frappes meurtrières et massives, en riposte à une attaque lundi du mouvement chiite Hezbollah soutenu par Téhéran.

Dans un communiqué mardi matin, l'armée israélienne a dit frapper «les centres de commandement et les entrepôts d'armes du Hezbollah à Beyrouth». Comme la veille, l'armée israélienne a exhorté mardi matin les habitants de dizaines de localités à travers le Liban à évacuer en prévision de bombardements.

Nucléaire invoqué

En Iran, l'armée israélienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi avoir «frappé et démantelé» le siège de la radio-télévision publique iranienne (IRIB) dans le nord de Téhéran, mais celle-ci a dit poursuivre ses émissions.

De puissantes explosions ont retenti dans plusieurs quartiers de la capitale iranienne, selon des journalistes de l'AFP. «Ils frappent très fort aujourd'hui. Toutes les deux-trois heures et cela dure environ une demi-heure. Les fenêtres tremblent. Presque tout le monde cède à la peur», a déclaré lundi à l'AFP Elnaz, une habitante de Téhéran de 39 ans.

Dans son entretien à Fox News, M. Netanyahou a justifié l'opération en cours par la nécessité de frapper le programme nucléaire iranien avant qu'il ne devienne «intouchable».

Après la guerre de douze jours et les frappes israélo-américaines en juin 2025, les Iraniens «ont commencé construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui auraient rendu leurs programmes de missiles balistiques et leurs programmes d'arme atomique intouchables d'ici à quelques mois. Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur», a assuré M. Netanyahou.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a lui déclaré que les Etats-Unis «aimeraient» voir le peuple iranien renverser son gouvernement, mais que cela n'était pas «l'objectif» de la guerre.

«Au nom d'Israël»

«M. Rubio a admis ce que nous savions tous: les Etats-Unis sont entrés dans une guerre choisie par et au nom d'Israël. Il n'y a jamais eu de soi-disant 'menace' iranienne», lui a répondu sur le réseau social X son homologue iranien, Abbas Araghchi.

L'Iran a continué pour sa part à lancer des missiles et drones en direction d'Israël, qui a prolongé la fermeture des écoles, des bureaux et l'interdiction des rassemblements jusqu'à samedi. Des explosions ont été entendues à plusieurs reprises à Jérusalem.

Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir mené une «attaque à grande échelle» mardi à l'aube contre une base aérienne américaine au Bahreïn. Sans fournir de preuve, ils ont affirmé que «20 drones et trois missiles ont atteint leurs cibles» et «détruit le principal poste de commandement de la base».

L'armée américaine, pour sa part, a écrit sur X qu'elle avait détruit les installations de commandement et de contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique, des capacités de défense aérienne iraniennes, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des aérodromes militaires au cours d'opérations soutenues».