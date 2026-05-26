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Iran L'armée américaine frappe des sites de lancement de missiles

ATS

26.5.2026 - 02:28

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, malgré les apparents progrès des négociations pour arriver à un règlement de la guerre. Plusieurs fortes explosions ont été entendues à Bandar Abbas, selon des médias iraniens.

L'armée américaine affirme avoir visé des sites de lancement de missiles en Iran et des navires qui tentaient de placer des mines dans le détroit d'Ormuz (archives).
L'armée américaine affirme avoir visé des sites de lancement de missiles en Iran et des navires qui tentaient de placer des mines dans le détroit d'Ormuz (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 02:28

26.05.2026, 06:38

Après des semaines de blocages et de menaces, aussi bien Washington que Téhéran ont fait état d'avancées ces derniers jours dans les discussions. Le président américain Donald Trump avait même présenté comme imminente l'annonce d'un compromis au cours du week-end, qu'il a décidé de passer à la Maison-Blanche, tandis que la presse américaine et les médias iraniens distillaient les détails d'un futur plan de sortie du conflit.

Mais les espoirs de paix ont été douchés lundi, d'une part par l'annonce du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou d'une intensification de l'offensive menée par son armée au Liban, puis par une attaque contre l'Iran.

«Retenue»

«Les forces américaines ont mené aujourd'hui des frappes de légitime défense dans le sud de l'Iran afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines», a déclaré le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) dans un communiqué.

Les médias iraniens ont rapporté que plusieurs fortes explosions avaient été entendues à Bandar Abbas vers minuit (22h30 en Suisse). La télévision d'Etat a ensuite précisé que la situation était revenue à la normale sur place, ajoutant qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de ces bruits.

L'armée américaine a précisé «faire preuve de retenue durant le cessez-le-feu» en vigueur depuis le 8 avril entre l'Iran et les Etats-Unis après des opérations armées qui ont fait des milliers de morts et secoué l'économie mondiale.

Donald Trump cherche une issue à cette guerre impopulaire dans son pays, qui a gravement perturbé l'économie mondiale en raison du blocage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran, par où transite en temps normal un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié consommés dans le monde.

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