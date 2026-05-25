  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Iran 20 écoles «complètement détruites» – Le quotidien des familles bouleversé

ATS

25.5.2026 - 08:00

Chaque après-midi depuis le déclenchement de la guerre avec les Etats-Unis et Israël, Sarah, une Iranienne de 38 ans, laisse tout de côté pour s'asseoir avec son fils de sept ans pendant ses cours en ligne.

Des femmes déplacées accompagnées de leurs enfants, originaires de la banlieue sud de Beyrouth, attendent de recevoir des rations alimentaires offertes dans une école transformée en centre d'accueil à Beyrouth, au Liban, le vendredi 27 mars 2026. (Photo AP/Emilio Morenatti)
Des femmes déplacées accompagnées de leurs enfants, originaires de la banlieue sud de Beyrouth, attendent de recevoir des rations alimentaires offertes dans une école transformée en centre d'accueil à Beyrouth, au Liban, le vendredi 27 mars 2026. (Photo AP/Emilio Morenatti)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 08:00

Malgré le cessez-le-feu temporaire en vigueur depuis début avril, les écoles restent fermées et la famille de Sarah, comme des millions d'autres, doit composer avec des journées bouleversées.

Cette mère de famille dit avoir été soulagée quand les autorités ont fait basculer l'enseignement à distance le 28 février, au début de près de 40 jours d'hostilités. Les frappes américano-israéliennes ont visé des infrastructures civiles, y compris des écoles.

Mais accompagner son fils pour ses cours en ligne et ses devoirs devient de plus en plus éprouvant. Privé depuis près de trois mois des interactions quotidiennes avec ses camarades et enseignants, le garçon a un sommeil perturbé, et peine à se concentrer.

«L'école est un environnement dont les enfants ont besoin, à la fois sur le plan scolaire et pour l'apprentissage des compétences sociales», expose Sarah à l'AFP: «le plus difficile, c'est que pour les élèves de CP, les mères doivent absolument être avec leurs enfants, et ces deux heures que nous passons en classe sont très fatigantes».

Au vu des 20 écoles «complètement détruites» et du bilan de 279 élèves tués – selon le ministre iranien de l'Education, Alireza Kazemi – elle s'estime toutefois chanceuse.

Le bombardement meurtrier d'une école à Minab, dans le sud du pays, a notamment frappé les esprits au premier jour de la guerre.

Ni les Etats-Unis ni Israël n'ont officiellement revendiqué cette frappe, qui a tué au moins 73 garçons et 47 filles parmi plus de 150 morts, selon les responsables iraniens. Selon le New York Times, c'est un missile américain qui a frappé l'établissement après une erreur de ciblage.

Ne pas laisser «un fossé se creuser»

Vahideh Gitifard, une éditrice de 45 ans, affirme à l'AFP être aussi tiraillée entre le soulagement de savoir son enfant en sécurité et l'inquiétude des effets à long terme de l'enseignement à distance.

«Rester à la maison pendant une période aussi longue et prolongée a des inconvénients», les enfants «n'ont plus l'activité physique qu'ils avaient à l'école. Ils n'ont pas d'interaction en face à face avec l'enseignant», déplore-t-elle.

Mais tant que la fin de la guerre «ne sera pas officiellement annoncée», elle ne renverra pas son enfant à l'école, affirme-t-elle, alors que les Etats-Unis et l'Iran cherchent à finaliser un accord de paix.

A l'école Tolou Sabz de Téhéran, Faezeh Hesarakizad, une enseignante, affirme que le personnel s'emploie à préserver un sentiment de proximité avec les élèves et n'a pas «laissé un fossé se creuser».

«Durant les cours, nous activons les webcams, nous proposons des séances de soutien psychologique», explique-t-elle. Tout en reconnaissant que les élèves «nous manquent vraiment».

L'année scolaire iranienne, qui s'étend habituellement de fin septembre à mi-juin, avait déjà été perturbée à plusieurs reprises cette année par des coupures d'internet et les manifestations antigouvernementales de décembre et début janvier.

Au début de la guerre, les autorités ont également coupé internet, ne laissant à des millions d'Iraniens que l'accès au réseau intranet national, sur lequel s'appuie l'enseignement à distance.

Mais de nombreux parents se plaignent de problèmes techniques persistants. Certaines applications «sont très lentes et ont du mal à charger les fichiers», décrit Lida, 47 ans.

Sa fille de 15 ans est «isolée» de ses amies, qu'elle ne «voit pas très souvent alors qu'elles sont dans une période de leur vie où elles sont particulièrement sensibles et qu'il est difficile de les laisser sortir seules», explique-t-elle.

Instituteur dans un village de l'ouest de l'Iran, Sina juge que la taille plus réduite des classes rend l'enseignement en ligne un peu plus facile dans les zones rurales, mais anticipe une «baisse de la qualité de l'éducation sur le long terme».

D'autant que «les infrastructures pour l'enseignement en ligne sont insuffisantes, le réseau n'est pas fiable», déplore le jeune homme de 27 ans, selon qui certains villages voisins n'ont tout simplement pas d'accès au réseau.

Les plus lus

Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
«J’aurais été mort à l'intérieur» - Un riche héritier défraie la chronique en Thaïlande
La Suisse transpire: vraie vague de chaleur ou épisode passager ?
Terence Hill fait son grand retour... en Suisse!
Un avion déchire sa voile - la parapentiste filme toute la scène
«Non, je ne reviendrai pas à Liverpool, je vais être très loin d'ici»