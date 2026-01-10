  1. Clients Privés
«Nous sommes en pleine guerre» Iran : malgré une répression sévère, la mobilisation ne faiblit pas

ATS

10.1.2026 - 16:23

Les craintes d'une brutale répression montaient samedi en Iran, pays coupé du monde par un blocage d'internet après de nouvelles manifestations dans la nuit. Des ONG ont signalé des dizaines de morts depuis le début du mouvement.

La République islamique fait face à l'un de ses plus grands mouvements d'opposition depuis sa mise en place en 1979 (archives).
La République islamique fait face à l'un de ses plus grands mouvements d'opposition depuis sa mise en place en 1979 (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.01.2026, 16:23

10.01.2026, 17:08

La République islamique fait face à l'un de ses plus grands défis depuis sa mise en place en 1979. Le pays est désormais privé d'internet depuis 36 heures à la suite d'une coupure imposée par les autorités sur l'ensemble du territoire, selon l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks. Dans ces conditions, peu d'informations filtrent.

La coupure d'internet vise «à dissimuler les violences infligées lors de la répression», ont mis en garde sur Instagram les cinéastes iraniens dissidents, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, appelant la communauté internationale à «mettre en place des moyens de communication» pour surveiller la situation.

Gouvernement. Des Iraniens dans les rues de Téhéran vendredi soir

GouvernementDes Iraniens dans les rues de Téhéran vendredi soir

La lauréate du prix Nobel de la Paix 2003, l'avocate iranienne en exil Shirin Ebadi, a aussi dit redouter un «massacre sous le couvert d'un black-out total». Elle s'est notamment alarmée d'informations faisant état de raids des forces de sécurité dans les hôpitaux contre des manifestants blessés.

«Gros problèmes»

L'ONG Amnesty International a dit analyser des éléments semblant montrer une intensification de la répression ces derniers jours. Depuis le début le 28 décembre de la contestation, au moins 51 manifestants, dont neuf enfants, ont été tués et des centaines d'autres blessés, a dénombré vendredi l'organisation Iran Human Rights, basée en Norvège.

«Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes, ce que personne n'aurait cru possible il y a encore quelques semaines», a lancé vendredi Donald Trump, estimant que l'Iran avait «de gros problèmes». La veille, il avait réitéré ses menaces de «frapper très fort» le pays en cas de vague de répression meurtrière.

Appel du chah

Le fils de l'ancien chah, renversé à l'époque, et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a appelé les Iraniens à «se préparer à prendre» les centres-villes, leur demandant de descendre dans la rue samedi et dimanche en fin de journée.

Le président américain a toutefois jugé prématuré que Reza Pahlavi endosse un rôle dirigeant en cas de chute du régime, alors que le fils du chah s'est dit prêt à «rentrer dans son pays natal» dans un avenir «très proche».

Slogans anti-gouvernementaux

Après une forte mobilisation jeudi, de nouvelles manifestations de masse ont secoué Téhéran et d'autres grandes villes dans la nuit, selon des images vérifiées par l'AFP, diffusées sur les réseaux sociaux via des moyens satellitaires.

Contestation en Iran. Deux morts, 30 blessés lors d'affrontements

Contestation en IranDeux morts, 30 blessés lors d'affrontements

Dans le quartier de Saadatabad à Téhéran, des Iraniens ont scandé des slogans anti-gouvernementaux, notamment «Mort à Khamenei», du nom du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Des chaînes de télévision en persan basées à l'étranger ont aussi diffusé des vidéos de nombreux protestataires à Machhad, dans l'est, à Tabriz, dans le nord, et dans la ville sainte de Qom.

«En pleine guerre»

Dans un discours offensif, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait averti vendredi que son pays ne «reculerait pas» face à la contestation. «Nous sommes en pleine guerre», a ensuite lancé Ali Larijani, un de ses proches conseillers qui dirige la plus haute instance de sécurité, dénonçant «des incidents orchestrés de l'extérieur».

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui accusé les Etats-Unis et Israël d'ingérence dans le mouvement. L'armée iranienne a de son côté assuré qu'elle «protégerait et sauvegarderait vigoureusement les intérêts nationaux» contre un «ennemi cherchant à perturber l'ordre et la paix».

Riposte. L'Iran désigne la marine canadienne comme «organisation terroriste»

RiposteL'Iran désigne la marine canadienne comme «organisation terroriste»

La télévision d'État a diffusé samedi des images des funérailles – auxquelles ont notamment assisté une vaste foule dans la ville méridionale de Chiraz – de membres des forces de sécurité tués lors des manifestations.

Le pouvoir iranien n'avait pas été confronté à une telle contestation depuis celle provoquée par la mort en 2022 de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir enfreint le strict code vestimentaire féminin.

