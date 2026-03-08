Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême

L'Assemblée des experts a choisi le nouveau guide suprême iranien pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février par des frappes israélo-américaines, ont indiqué dimanche des membres de cette instance cléricale iranienne, sans donner le nom de l'élu.

Les responsables iraniens ont catégoriquement rejeté l'idée que le président américain puisse jouer le moindre rôle dans la désignation de son successeur (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le vote pour nommer le guide a eu lieu et le guide a été choisi», a déclaré Ahmad Alamolhoda, membre de l'Assemblée des experts, cité par l'agence de presse Mehr.

Le secrétariat de l'instance annoncera le nom ultérieurement, a-t-il ajouté. Au coeur du pouvoir iranien, le guide suprême - qui a le dernier mot sur toutes les affaires de l'Etat - est la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique.

D'autres membres de l'assemblée ont confirmé la désignation, l'un d'eux suggérant que le nouveau guide serait Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah, dont le nom circulait comme son possible successeur.

«Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l'Assemblée des experts, a été choisi», a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan à l’Assemblée, cité par l'agence de presse Isna.

«Le Grand Satan a également mentionné le nom du choix fait par les représentants», a-t-il ajouté, en référence aux États-Unis. Donald Trump avait affirmé jeudi qu'il «devait être impliqué» dans le choix du successeur de Ali Khamenei, et fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils prenne la relève.

Un autre membre de l'instance, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmé dans une vidéo relayée par l'agence Fars qu'une «opinion ferme, reflétant la position majoritaire, a été arrêtée». L’ayatollah Ali Khamenei a été tué le 28 février au lancement des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui ont déclenché une guerre s'étendant à l'ensemble du Moyen-Orient.

Dimanche, l'armée israélienne a menacé, sur son compte en persan sur X, de «cibler» les membres de l'Assemblée des experts. Israël «continuera de surveiller de près tout successeur et toute personne cherchant à en nommer un», a averti l'armée.

M. Mirbagheri a insisté sur le fait que les membres de l'instance cléricale poursuivaient leurs travaux comme prévu, expliquant qu'ils le faisaient minuitieusement car «les circonstances actuelles sont difficiles et des obstacles subsistent».