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Iran Le deuxième pilote américain est «sain et sauf» 

ATS

5.4.2026 - 06:30

Le deuxième pilote américain dont l'avion s'était écrasé en Iran a été secouru par l'armée américaine et est désormais «sain et sauf», a annoncé Donald Trump dimanche.

Le président Donald Trump a annoncé que le deuxième pilote américain dont l'avion s'était écrasé en Iran a été secouru par l'armée américaine.
Le président Donald Trump a annoncé que le deuxième pilote américain dont l'avion s'était écrasé en Iran a été secouru par l'armée américaine.
ATS

Keystone-SDA

05.04.2026, 06:30

05.04.2026, 08:03

«Au cours des dernières heures, l'armée américaine a mené à bien l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis, pour venir en aide à l'un de nos incroyables officiers d'équipage, qui se trouve également être un colonel très respecté, et dont je suis ravi de vous annoncer qu'il est désormais SAIN ET SAUF!» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Il a précisé que le militaire avait été blessé et que l'opération de sauvetage avait mobilisé «des dizaines d'appareils».

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