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«J'avais une opinion différente» Iran : le guide suprême dit avoir approuvé l'accord avec les USA

ATS

18.6.2026 - 20:38

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a déclaré jeudi avoir approuvé l'accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre, malgré une «opinion différente» sur la question, sans plus de détails.

L'ayatollah Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public depuis sa désignation (image d'illustration).
L'ayatollah Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public depuis sa désignation (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 20:38

18.06.2026, 20:44

«J'avais une opinion différente, mais j'ai donné mon autorisation en raison de l'engagement que le respectable président (iranien), en tant que président du Conseil suprême de sécurité nationale, a pris envers moi en son nom et au nom des autres membres pour protéger les droits de la nation iranienne et du front de la résistance» à Israël, a déclaré Mojtaba Khamenei, dans un message écrit et lu à la télévision d'État.

Selon lui, le président l'a aussi assuré que «si la partie américaine formule des exigences excessives» dans la suite des négociations en vue d'un accord final, «ils ne s'y soumettront pas».

«Il est évident que les négociations en face-à-face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi», a souligné le guide suprême, dans cette première réaction à l'accord irano-américain visant à mettre fin à la guerre, signé tôt jeudi par les présidents américain Donald Trump et iranien Masoud Pezeshkian.

Le dirigeant n'a pas été vu en public depuis son entrée en fonction en mars, à la suite de l'assassinat de son père et prédécesseur, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des premières frappes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février, qui ont déclenché la guerre régionale.

Mojtaba Khamenei a encore affirmé que Donald Trump avait «par désespoir, actionné toutes sortes de leviers» pour obtenir cet accord avec l'Iran, afin de mettre fin à la guerre.

Fils d’Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Fils d’Ali KhameneiMojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

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