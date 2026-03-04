Une résolution visant à limiter les pouvoirs du président américain Donald Trump dans la guerre contre l'Iran a été rejetée mercredi au Sénat américain. Le milliardaire a obtenu un soutien robuste de la majorité républicaine en faveur de l'opération américano-israélienne.

Dans sa vidéo annonçant l'opération samedi, Donald Trump avait évoqué une menace «imminente» posée, selon lui, par l'Iran, mais n'a pas convaincu l'opposition démocrate à ce sujet. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A la fin janvier, avant même le déclenchement du conflit, le sénateur démocrate Tim Kaine avait introduit une résolution pour «ordonner le retrait des forces armées américaines des hostilités contre la république islamique d'Iran qui n'ont pas été autorisées par le Congrès».

Mais son initiative a été rejetée avec 53 voix contre et 47 pour. Le démocrate John Fetterman, qui soutient la guerre, a voté contre, tandis que le républicain Rand Paul a été le seul de son parti à voter pour.

Face à un président qui a étendu l'emprise du pouvoir exécutif sur le législatif depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Tim Kaine, avec de nombreux autres parlementaires démocrates, assurait vouloir réaffirmer l'autorité du Congrès, seul habilité par la constitution des Etats-Unis à déclarer la guerre.

«Menace imminente» contestée

«Les Américains veulent que le président Trump fasse baisser les prix, pas qu'il nous entraîne dans des guerres inutiles et éternelles», avait déclaré le sénateur de Virginie dans un communiqué mardi, qui dénonce depuis samedi un conflit lancé de manière «illégale» par le républicain.

A l'issue mardi d'une réunion classée secret-défense entre les sénateurs et notamment le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, sur la guerre contre l'Iran, Tim Kaine avait assuré à l'AFP qu'aucune preuve n'avait été présentée par le gouvernement sur l'existence d'une «menace imminente de l'Iran» contre les Etats-Unis.

Cette question de «menace imminente» est au coeur du débat sur la légalité du déclenchement du conflit par Donald Trump. En effet, si le Congrès est le seul habilité à déclarer la guerre, une loi de 1973 permet au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis.

Dans sa vidéo annonçant l'opération samedi, Donald Trump avait justement évoqué une menace «imminente» posée, selon lui, par l'Iran, mais n'a pas convaincu l'opposition démocrate à ce sujet.

A la chambre des représentants, une résolution similaire à celle de Tim Kaine au Sénat devrait être soumise au vote jeudi, mais un échec est là aussi attendu.