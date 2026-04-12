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Moyen-Orient Les Gardiens de la Révolution menacent leurs ennemis d'un «tourbillon mortel»

ATS

12.4.2026 - 19:46

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé dimanche avoir «entièrement sous contrôle» le trafic dans le détroit d'Ormuz, menaçant d'y piéger leurs ennemis dans un «tourbillon mortel», après l'annonce par Donald Trump d'un blocus de ce passage maritime.

A vendor pushes his cart past a giant billboard reading 'The Strait of Hormuz remains closed' at the Revolution Square in Tehran on April 12, 2026. Iran's parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who was part of peace talks with the United States this weekend, said on April 12 that Washington was "unable" to win Tehran's trust during the discussions. (Photo by ATTA KENARE / AFP) /
A vendor pushes his cart past a giant billboard reading 'The Strait of Hormuz remains closed' at the Revolution Square in Tehran on April 12, 2026. Iran's parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who was part of peace talks with the United States this weekend, said on April 12 that Washington was "unable" to win Tehran's trust during the discussions. (Photo by ATTA KENARE / AFP) /
AFP
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.04.2026, 19:46

«Tout le trafic (...) est entièrement sous contrôle des forces armées», a déclaré le commandement naval des Gardiens dans un message publié sur X. «L'ennemi se retrouvera piégé dans un tourbillon mortel dans le détroit s'il fait un faux pas», a ajouté le commandement naval, en publiant une vidéo montrant des navires dans le viseur.

«Tout navire militaire qui tenterait de s'approcher du détroit d'Ormuz sous quelque prétexte que ce soit sera considéré comme violant le cessez-le-feu et fera l'objet de mesures sévères», a prévenu le commandement naval, dans un communiqué distinct.

Il a stipulé que «contrairement aux fausses allégations de certains responsables ennemis», le détroit d'Ormuz est «ouvert au passage inoffensif des navires civils, conformément à des réglementations spécifiques».

L'Iran a instauré de facto des droits de passage pour franchir le détroit, qu'il entend maintenir. Donald Trump a annoncé dimanche un blocus naval américain du détroit d'Ormuz, après l'échec des négociations avec l'Iran au Pakistan ce week-end, faisant planer un doute sur le respect de la trêve de deux semaines actuellement en cours.

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«A compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de BLOCUS de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz», a-t-il dit sur sa plateforme Truth Social.

«Tout Iranien qui nous tire dessus, ou qui tire sur des navires pacifiques, sera PULVÉRISÉ!», a-t-il averti, laissant entendre que «d'autres pays» seraient impliqués, sans toutefois les nommer.

Samedi, l'armée américaine avait annoncé que deux de ses navires de guerre avaient franchi le détroit d'Ormuz, marquant le début d'une opération de déminage. Des affirmations démenties par Téhéran.

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