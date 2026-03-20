Le nouveau guide suprême iranien proclame la victoire sur les États-Unis et Israël

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a proclamé vendredi la victoire sur les ennemis de la République islamique dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël, dans un message écrit pour le Nouvel an persan, Norouz.

Une déclaration du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, diffusée à la télévision le 12 mars 2026. AFP

Keystone-SDA ATS

«En ce moment, en raison de l'unité particulière qui s'est créée entre vous, nos compatriotes, malgré toutes vos différences d'origines religieuses, intellectuelles, culturelles et politiques, l'ennemi a été vaincu», a déclaré l'ayatollah, qui ne s'est toujours pas montré en public après avoir été désigné pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué dans une frappe aérienne au premier jour de la guerre.