Les négociations de paix entre l'Iran et les Etats-Unis ont «fait des progrès», mais un accord final est «encore loin», a affirmé samedi le puissant président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Un vendeur pousse son chariot devant un panneau d'affichage géant sur lequel on peut lire « Le détroit d'Ormuz reste fermé », sur la place de la Révolution à Téhéran, le 12 avril 2026 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Nous sommes encore loin d'avoir bouclé le débat», a déclaré lors d'une longue interview à la télévision iranienne M. Ghalibaf, qui a participé aux négociations les 11 et 12 avril à Islamabad face à une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance.

«Nous avons fait des progrès dans les négociations, mais il subsiste de nombreuses divergences et certains points fondamentaux restent en suspens», a-t-il ajouté.

Lors de la rencontre d'Islamabad, qui était celle de plus haut niveau entre les deux pays depuis la Révolution iranienne de 1979, «nous avons souligné que nous n'avons absolument aucune confiance dans les Etats-Unis», a déclaré M. Ghalibaf.

«Les Etats-Unis doivent prendre la décision de gagner la confiance du peuple iranien», a-t-il poursuivi, ajoutant: «ils doivent renoncer à l'unilatéralisme et à l'esprit d'imposition dans leur approche du dialogue».

Selon lui, l'Iran n'a accepté le cessez-le-feu de deux semaines, entré en vigueur le 8 avril, que parce que les Etats-Unis le lui avaient demandé.

«Nous étions victorieux sur le terrain, l'ennemi n'avait achevé aucun de ses (...) objectifs et l'Iran avait également le contrôle du détroit» d'Ormuz, a-t-il déclaré. «Si nous avons accepté le cessez-le-feu, c'est parce qu'ils avaient accepté nos demandes».