La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi fait face samedi à des critiques d'Iraniens après avoir été nommée à la tête d'un comité pour une justice de transition créé par le fils du dernier chah.

Sous le règne du chah, Mme Ebadi fut l'une des premières femmes juges en Iran et la première à présider le tribunal de Téhéran. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Reza Pahlavi, dont le père a été renversé par la Révolution islamique de 1979, se dit prêt à prendre la tête d'une transition si la République islamique venait à s'effondrer dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par une offensive aérienne contre l'Iran menée par les Etats-Unis et Israël.

Il a présenté la guerre comme une occasion historique de renverser le pouvoir iranien, exhortant Washington a intensifier sa campagne militaire contre Téhéran.

Plus tôt ce mois-ci, il a nommé à la tête d'un comité pour une justice de transition Mme Ebadi, qui vit en exil comme lui et avait reçu le prix Nobel de la paix en 2003 pour son combat en faveur des droits humains.

Ce choix a été perçu comme l'un des soutiens les plus significatifs reçus par M. Pahlavi de la part d'une figure de la société civile iranienne, mais a suscité les critiques d'une partie des milieux libéraux et de gauche au sein d'une diaspora iranienne profondément divisée.

«Attaques ignobles»

Le média persanophone basé aux Pays-Bas Radio Zamaneh a publié une lettre signée, selon lui, par 320 figures de la société civile et universitaires iraniens, dénonçant un «changement fondamental d'orientation» de Mme Ebadi et appelant le comité Nobel à réexaminer la distinction de la juriste, en l'accusant de cautionner la guerre.

Dans un message sur X, M. Pahlavi a fustigé samedi des «attaques ignobles» visant Mme Ebadi et d'autres membres de son comité.

Ces tensions illustrent les divisions au sein de l'opposition iranienne en exil, que de nombreux analystes jugent incapable, en l'état, de faire émerger une figure unificatrice.

Mme Ebadi n'a pas commenté la controverse. Elle avait toutefois estimé qu'«aucune tentative de renversement de la République islamique ne réussira sans une solidarité et une alliance globales contre ce régime criminel».

Sous le règne du chah, Mme Ebadi fut l'une des premières femmes juges en Iran et la première à présider le tribunal de Téhéran.