Donald Trump a affirmé jeudi que le cessez-le-feu avec l'Iran était toujours en vigueur malgré l'attaque de trois navires américains survenue plus tôt dans la journée.

«Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J'appelle ça une broutille», a déclaré le président américain à des journalistes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J'appelle ça une broutille», a déclaré le président américain à des journalistes.

Ces échanges de tirs interviennent au moment où Washington attend toujours une réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre.