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Iran Trump dit pouvoir détruire en 4 heures ponts et centrales

ATS

6.4.2026 - 21:15

Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis pouvaient détruire «en quatre heures» les ponts et centrales électriques en Iran.

Le président Donald Trump écoute attentivement lors d'une réunion du Conseil des ministres à la Maison Blanche, le jeudi 26 mars 2026, à Washington (archives).
Le président Donald Trump écoute attentivement lors d'une réunion du Conseil des ministres à la Maison Blanche, le jeudi 26 mars 2026, à Washington (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.04.2026, 21:15

«Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits d'ici minuit demain soir, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service (...) et ne pourront plus jamais être utilisées», a déclaré le président américain, faisant référence à l'ultimatum fixé à mardi minuit qu'il a donné à l'Iran pour trouver un accord.

«Et cela se fera en l'espace de quatre heures – si nous le voulions», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

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