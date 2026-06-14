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Iran Trump dit qu'un accord sera signé «dans quelques heures»

ATS

14.6.2026 - 19:17

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche au site Axios que la signature d'un accord avec l'Iran se tiendrait «dans quelques heures». Cela après que le processus a été retardé selon lui par les frappes d'Israël sur Beyrouth.

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rend de la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, à Eau Claire, dans le Wisconsin, le vendredi 5 juin 2026 (archives).
Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rend de la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, à Eau Claire, dans le Wisconsin, le vendredi 5 juin 2026 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 19:17

«Ça a tout chamboulé. Ça a retardé la signature de quelques heures. Ça devait avoir lieu maintenant. C'est désormais prévu dans quelques heures», a déclaré le républicain lors d'un appel téléphonique, précise Axios, ne cachant pas sa frustration à l'égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

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