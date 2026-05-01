Trump indique qu'il se passera d'un feu vert du Congrès

Déclaration de guerreTrump indique qu'il se passera d'un feu vert du Congrès
ATS
1.5.2026 - 19:54
Donald Trump a laissé entendre vendredi qu'il ne comptait pas obtenir un feu vert du Congrès, le jour où expire la limite de 60 jours fixée dans la loi pour obtenir une autorisation parlementaire dans le conflit contre l'Iran.
Keystone-SDA
01.05.2026, 19:54
ATS
«Je ne pense pas que ce qu'ils demandent est constitutionnel. Ceux qui demandent ne sont pas des patriotes», a dit le président américain lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, en référence aux élus qui exigent que cette démarche soit respectée.
«Personne ne l'a jamais réclamé auparavant, personne ne l'a jamais demandé», a-t-il poursuivi, «alors pourquoi devrions-nous le faire?»
Donald Trump a aussi jugé que l'instauration d'un cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril, lui donnait «plus de temps», en suspendant en quelque sorte le décompte.
Selon la Constitution, seul le Congrès a le pouvoir de «déclarer» la guerre.
Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis.
Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif, différente d'une déclaration de guerre.