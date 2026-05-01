Trump indique qu'il se passera d'un feu vert du Congrès

Donald Trump a laissé entendre vendredi qu'il ne comptait pas obtenir un feu vert du Congrès, le jour où expire la limite de 60 jours fixée dans la loi pour obtenir une autorisation parlementaire dans le conflit contre l'Iran.

Le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis a débuté le 8 février dernier (archives). ats

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«Je ne pense pas que ce qu'ils demandent est constitutionnel. Ceux qui demandent ne sont pas des patriotes», a dit le président américain lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, en référence aux élus qui exigent que cette démarche soit respectée.

«Personne ne l'a jamais réclamé auparavant, personne ne l'a jamais demandé», a-t-il poursuivi, «alors pourquoi devrions-nous le faire?»

Donald Trump a aussi jugé que l'instauration d'un cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril, lui donnait «plus de temps», en suspendant en quelque sorte le décompte.

Selon la Constitution, seul le Congrès a le pouvoir de «déclarer» la guerre.

Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis.

Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif, différente d'une déclaration de guerre.

Démocrates minoritaires

Le conflit avec l'Iran a débuté le 28 février, mais la notification officielle de la Maison Blanche au Congrès concernant le début des hostilités n'est intervenue que deux jours après.

Vendredi représente donc la date limite de 60 jours pour obtenir l'autorisation des parlementaires pour poursuivre le conflit.

Depuis le déclenchement du conflit, les démocrates ont tenté à plusieurs reprises de faire adopter un texte prévoyant de limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump contre l'Iran, en vain.

Mais certains élus républicains ont prévenu que, passé ce délai de 60 jours, ils pourraient commencer à exiger de l'exécutif qu'il obtienne une autorisation du Congrès.

Sans l'appui de suffisamment de conservateurs, les démocrates ne disposent cependant pas de réels recours pour que le gouvernement respecte la date limite.