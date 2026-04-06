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Guerre au Moyen-Orient Trump n'a pas validé le cessez-le-feu de 45 jours proposé

ATS

6.4.2026 - 16:37

La Maison Blanche a confirmé lundi que des pays médiateurs avaient proposé un cessez-le-feu de 45 jours en Iran. Elle a ajouté que Donald Trump n'avait pas validé cette idée.

Le président Donald Trump s'exprime dans son club de Mar-a-Lago, le lundi 22 décembre 2025 (archives).
Le président Donald Trump s'exprime dans son club de Mar-a-Lago, le lundi 22 décembre 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.04.2026, 16:37

«C'est une idée parmi beaucoup d'autres et le président ne l'a pas validée. L'opération 'Fureur épique' continue et le président s'exprimera à 13H00», soit 19h00 en Suisse, pendant une conférence de presse, a fait savoir un haut responsable américain.

Selon le site Axios, des médiateurs pakistanais, égyptiens et turcs ont fait cette proposition d'une trêve de 45 jours, alors que le président américain a fixé à mardi soir un ultimatum avant de bombarder des infrastructures en Iran.

Donald Trump a beaucoup varié à la fois dans les délais qu'il a donnés à Téhéran, dans les conditions qu'il a posées et dans l'importance qu'il a donnée aux négociations.

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Détroit d'Ormuz

Ses dernières exigences se sont concentrées sur une réouverture du détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour le commerce mondial de pétrole et de gaz, où le passage est désormais contrôlé de fait par l'Iran.

Il avait pourtant plusieurs fois dit auparavant que le sort du détroit lui était indifférent et insisté sur le fait qu'il prendrait la décision de conclure ou non les opérations militaires indépendamment de toute négociation.

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Toujours d'après Axios, la proposition des médiateurs se présente en deux phases: d'abord une trêve de 45 jours, pendant laquelle des négociations seraient menées en vue d'une cessation définitive du conflit, et qui pourrait être prolongée si nécessaire; et une seconde phase qui verrait Iran et Etats-Unis conclure un accord de paix de long terme.

A en croire le site d'informations, la réouverture du détroit d'Ormuz et la question très difficile des réserves iraniennes d'uranium enrichi ne pourront être discutés qu'en vue d'un accord définitif, et non pas en préalable à un cessez-le-feu.

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