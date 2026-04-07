«Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump

Le président américain Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum. Il a menacé la République islamique d'un anéantissement total.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé qu'"une civilisation entière va mourir ce soir" (archives). ATS

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Sur sa plateforme Truth Social, le président américaint a ajouté: «Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas.»

L'ultimatum adressé par Donald Trump aux dirigeants iraniens expire à 20h00 heure de Washington (02h00 suisses mercredi). Sans accord à ce moment-là, le président américain a menacé de détruire de nombreuses infrastructures civiles en Iran, notamment des ponts et des centrales électriques.

Cependant, avant même l'expiration de cet ultimatum, plusieurs infrastructures ont déjà été frappées mardi en Iran, dont deux ponts.

«Maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent, peut-être que quelque chose de révolutionnairement génial peut arriver, qui sait?», a déclaré Donald Trump dans sa publication sur Truth Social.

«Nous le saurons ce soir», a-t-il ajouté, qualifiant le moment de «l'un des plus importants dans la longue et complexe histoire du monde». «Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran», a conclu Donald Trump dans son message, malgré ses menaces de destruction.

Les USA «privés de gaz et de pétrole»

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont à leur tour menacé mardi de mener des actions contre des infrastructures qui «priveront les Etats-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années».

«Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage mais ces réserves sont désormais levées», ont averti les Gardiens, dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat. Et d'ajouter: «si l'armée terroriste américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région».

Qatar: la région «proche du point» de non-retour

Le Qatar a mis en garde mardi contre une situation au Moyen-Orient qui pourrait devenir hors de contrôle, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump, qui menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran.

«Si l'escalade se poursuit sans contrôle, nous finirons par nous retrouver dans une situation où elle ne pourra plus être contrôlée. Et nous sommes très proches de ce point», a affirmé lors d'un point presse le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Majed al-Ansari.

«C'est pourquoi nous n'avons cessé d'exhorter toutes les parties à trouver une issue, à trouver un moyen de mettre fin à cette guerre avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il ajouté.