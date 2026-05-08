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D’origine inconnue Golfe Persique : une marée noire de 50 km² détectée près de l'île stratégique de Kharg

ATS

9.5.2026 - 00:26

Une nappe de pétrole a été détectée dans le Golfe au large de l'île iranienne de Kharg, principal terminal pétrolier du pays, selon des images satellites diffusées vendredi par l'observatoire CEOBS.

Cette image satellite de l'Agence spatiale européenne montre la nappe de pétrole, mercredi 6 mai.
Cette image satellite de l'Agence spatiale européenne montre la nappe de pétrole, mercredi 6 mai.
ATS

Keystone-SDA

09.05.2026, 00:26

09.05.2026, 07:16

Selon cet organisme basé au Royaume-Uni, il s'agit d'une des plus vastes nappes de pétrole repérées dans le Golfe depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février dernier.

L'origine de cette marée noire n'est pas connue, a ajouté le CEOBS (Conflict and Environment Observatory) sur le réseau X.

Selon le quotidien américain, la nappe s'étendait jeudi sur plus de 50 km2, au vu d'images satellite analysées par le cabinet spécialisé Orbital EOS, qui précise que «plus de 3000 barils de pétrole» pourraient se trouver en mer.

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L'île de Kharg, située dans le nord du Golfe, est le principal terminal pétrolier iranien, par lequel transite en temps normal 90% du brut de la République islamique. Fin mars, le président américain, Donald Trump, avait menacé «d'anéantir» l'île de Kharg si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz à la navigation.

Des centaines de navires, dont des pétroliers, sont coincés dans le Golfe à la suite de ce blocage, doublé par un blocus américain des ports iraniens. Selon le CEOBS, la nappe de pétrole dérive vers le sud et «il semble peu probable qu'elle soit traitée de manière appropriée».

L'île de Kharg est une petite bande de terre broussailleuse située à environ 30 km des côtes iraniennes et à plus de 500 km du détroit d'Ormuz.

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