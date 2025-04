L'Iran et les Etats-Unis, deux pays sans relations diplomatiques depuis 1980, ont débuté samedi de rares pourparlers «indirects» dans le sultanat d'Oman, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à gauche, a rencontré samedi Barr Bin Hamed Al Busaidi, sobn homologue d'Oman, pour des négociations indirectes.

Ces échanges entre le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi et l'émissaire américain du président Donald Trump, Steve Witkoff, «ont commencé grâce à la médiation du ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi», a indiqué Esmaïl Baghaï sur le réseau social X. Les Etats-Unis présentent ces pourparlers comme «directs».

Ce désaccord sur le format illustre la difficulté de la tâche qui attend ces adversaires de longue date. Ils vont tenter de parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire après le retrait des Etats-Unis du précédent texte, décidé par Donald Trump lors de son premier mandat en 2018.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dirige la délégation iranienne, tandis que l'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, est à la tête de la délégation américaine.

«Nous avons l'intention de parvenir à un accord équitable et honorable, sur la base de l'égalité «, a déclaré M. Araghchi après son arrivée à Oman, pays voisin de l'Iran et médiateur historique entre la République islamique et les pays occidentaux.

Affaibli par les revers infligés par Israël à ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, l'Iran cherche à obtenir la levée des sanctions qui étranglent son économie.