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Guerre en Iran Vance parle de «bons progrès» dans les discussions

ATS

19.5.2026 - 22:03

Le vice-président américain JD Vance a assuré que de «bons progrès» étaient faits dans les discussions avec l'Iran, tout en répétant que Washington avait le «doigt sur la gâchette».

JD Vance a fait ces déclarations pendant une conférence de presse à la Maison Blanche (image d'archives).
JD Vance a fait ces déclarations pendant une conférence de presse à la Maison Blanche (image d'archives).
sda

Keystone-SDA

19.05.2026, 22:03

Il a fait ces déclarations pendant une conférence de presse à la Maison Blanche, peu après que Donald Trump a assuré qu'il s'était trouvé lundi à une heure d'ordonner une attaque massive contre l'Iran.

Le président américain, qui a une conception souple des délais, a aussi dit mardi qu'il donnait «deux ou trois jours» à Téhéran pour trouver un accord.

«Il y a de bons progrès, mais nous allons continuer à travailler et à la fin, soit nous aurons un accord soit nous n'en aurons pas», a dit JD Vance, qui fait partie de l'équipe des négociateurs désignés par Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit avec l'Iran.

«Nous sommes plutôt en bonne posture, mais il y a un plan B, et le plan B est de relancer l'opération militaire», a dit le vice-président, dont la réticence face à cette guerre est connue.

«Nous avons le doigt sur la gâchette. Nous ne voulons pas prendre ce chemin, mais le président est décidé à le faire et il est en mesure de le faire s'il le faut», a-t-il déclaré.

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