Le gouvernement irlandais a enjoint à la ville de Dublin de renoncer à changer le nom d'un parc qui porte actuellement celui d'un ancien président d'Israël. Une initiative qualifiée d'«antisémite» par des responsables juifs locaux et le gouvernement israélien.

La Mansion House, résidence officielle du Lord-maire de Dublin (archives). IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

Une commission municipale a proposé de débaptiser le «parc Herzog», nommé en mémoire du sixième président d'Israël, Chaim herzog, né en Irlande. Ce petit parc se trouve près de l'unique école juive de la ville.

La commission n'a pas expliqué les motivations derrière cette initiative. Mais l'Irlande fait partie des pays européens qui se sont montrés très critiques du gouvernement de Benjamin Netanyahu et de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

La proposition devrait être soumise à un vote du conseil municipal, selon un document consulté par l'AFP. La mairie n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le sujet.

«Il ne devrait pas y avoir de changement du nom et je presse les conseillers (municipaux, ndlr) de la ville de Dublin de voter contre», a déclaré la ministre irlandaise des Affaires étrangères Helen McEntee, dans un communiqué. Le pays, où le sentiment propalestinien est majoritaire dans les sondages, a été le premier de l'Union européenne a reconnaitre un Etat palestinien.

Mme McEntee a estimé que même si le pays est «ouvertement critique de la politique et des actions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie», «renommer un parc public de cette façon, en retirant le nom d'un homme irlandais juif, n'a rien à voir avec ça et n'a pas de place dans notre République inclusive».

«Honteux et scandaleux»

Chaim Herzog, mort en 1997, président d'Israël de 1983 à 1993, est né à Belfast en Irlande du Nord et a grandi à Dublin. Son père était Grand rabbin en Irlande, et son fils Isaac est l'actuel président israélien. Le bureau de ce dernier a estimé samedi qu'un changement de nom serait «honteux et scandaleux».

Le grand rabbin d'Irlande Yoni Wieder a jugé qu'un tel geste reviendrait à «effacer un point central de l'histoire irlando-juive et adresserait un message d'isolement à notre petite communauté», qui compte 3000 personnes.

La proposition est «déjà perçue par notre communauté comme un acte grossier d'antisémitisme», a réagi Maurice Cohen, qui dirige le Conseil représentatif juif d'Irlande. Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a lui affirmé samedi, dans un message sur les réseaux sociaux, que «Dublin est devenue la capitale de l'antisémitisme dans le monde».