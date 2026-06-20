  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Profondément décourageant» Islande : la chasse à la baleine a recommencé après deux ans d'arrêt

ATS

20.6.2026 - 20:37

Le baleinier Hvalur, l'un des deux derniers d'Islande, a levé l'ancre pour aller chasser la baleine après deux ans d'arrêt, ont rapporté samedi la presse locale et des militants.

L'Islande fait partie des trois seuls pays autorisant encore la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon (archives).
L'Islande fait partie des trois seuls pays autorisant encore la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon (archives).
IMAGO/snapshot

Keystone-SDA

20.06.2026, 20:37

Les deux bateaux ont appareillé vendredi soir après avoir testé auparavant leurs harpons, selon les médias islandais MBL et RUV. Un manifestant s'était attaché au mât de l'un de ces navires à son départ du port de Reykjavik avant d'en redescendre dans la soirée et de se faire escorter par la police, selon RUV.

Régulièrement épinglée par des associations de défense des animaux, l'Islande fait partie des trois seuls pays autorisant encore la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon.

La chasse, qui se déroule entre mi-juin et mi-septembre, n'avait pas eu lieu en Islande en 2024 et 2025 en raison d'une situation économique difficile et d'une rentabilité jugée insuffisante.

L'Institut de recherche marine et d'eau douce (Marine and Freshwater Research Institute) d'Islande a publié ses recommandations pour la saison 2026: les captures annuelles de rorquals communs ne devraient pas dépasser les 150 individus.

Cela représente une baisse de 28% par rapport aux recommandations précédentes entre 2018 et 2025. Pour les petits rorquals, la barre est fixée à 168 individus, soit une baisse de 23%.

Pratique controversée. L'Islande autorise la chasse à la baleine jusqu'en 2029

Pratique controverséeL'Islande autorise la chasse à la baleine jusqu'en 2029

«Profondément décourageant»

«Il est profondément décourageant de voir le navire baleinier islandais quitter le port pour entamer une nouvelle saison de chasse à la baleine, malgré les preuves accablantes qu'il n'existe aucune manière humaine de tuer une baleine et que ces géants des océans subiront très probablement une mort atroce pour une viande que presque personne en Islande ne souhaite manger», a déploré auprès de l'AFP Joanna Swabe, directrice Europe des affaires publiques au sein de l'ONG Humane World for Animals.

L'Islande va introduire un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine cet automne.

Les plus lus

Les Pays-Bas infligent une correction à la Suède
Trump attise la dispute diplomatique avec Rome, qui riposte
Iran : coups de fouet pour une chanteuse et sept autres artistes
Vallée d'Aoste : trois Suisses blessés après un accident d'ULM
Canicule : Fermer les fenêtres? L'OFSP dit oui, un expert météo parle d'«euthanasie active»
La première place ou un véritable casse-tête logistique pour la Nati