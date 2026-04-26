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Elections en Israël L'un de ces deux hommes pourrait faire tomber Netanyahu

ATS

26.4.2026 - 16:53

L'ancien premier ministre Naftali Bennett et le chef de l'opposition Yaïr Lapid, qui avait été brièvement chef du gouvernement en 2022, se présenteront aux prochaines élections sur une liste commune, a annoncé ce dernier.

Israel's then caretaker Prime Minister Yair Lapid, right, talks with former Prime Minister Naftali Bennett during the weekly cabinet meeting in Jerusalem, on Sunday, Sept. 18, 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP)
Israel's then caretaker Prime Minister Yair Lapid, right, talks with former Prime Minister Naftali Bennett during the weekly cabinet meeting in Jerusalem, on Sunday, Sept. 18, 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 16:53

26.04.2026, 16:55

«L'ancien premier ministre, Naftali Bennett, et moi annoncerons aujourd'hui une première étape dans le processus de réparation de l'État d'Israël: la fusion du parti «Yesh Atid» et du parti «Bennett 2026» en un parti unifié dirigé par l'ancien premier ministre, Naftali Bennett», a annoncé M. Lapid sur X.

Naftali Bennett (droite) et Yaïr Lapid (centre) avaient formé ensemble un gouvernement en juin 2021 auquel a succédé fin 2022 le gouvernement actuel dirigé par Benjamin Netanyahu. Selon les sondages, M. Bennett apparaît comme le candidat le mieux placé pour battre M. Netanyahu aux législatives prévues en octobre.

«Cette initiative conduit à l'unification du bloc du «camp du changement» et permet de concentrer tous les efforts pour conduire Israël vers la réparation nécessaire», a encore déclaré M. Lapid. Les deux hommes tiendront une conférence de presse commune dans la soirée.

Farouche opposant

Fils d'immigrants américains, Naftali Bennett, 54 ans, ancien entrepreneur high-tech, qui a revendu sa start-up en 2005 pour 145 millions de dollars, joue beaucoup sur son image d'ex-officier commando de l'armée israélienne, un profil lui assurant le soutien d'une partie de la jeunesse, surtout après plus de deux ans de guerre.

Ancien conseiller de Benjamin Netanyahu, M. Bennett s'est transformé au fil des années en farouche adversaire de la politique de son ancien mentor.

Il a dirigé plusieurs formations de droite avant de former un gouvernement d'union large en 2021 avec notamment le soutien d'une formation arabe.

Son nouveau colistier, Yaïr Lapid, 62 ans, est le fils du défunt journaliste et ministre Tommy Lapid, un rescapé de la Shoah, et de l'auteure reconnue Shulamit Lapid.

Journaliste vedette de la télévision, il est entré en politique en 2012 en créant le parti Yesh Atid ("Il y a un avenir"), s'imposant comme la seconde formation politique du pays et devenant depuis le chef de l'opposition, en dehors de la parenthèse de pouvoir.

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