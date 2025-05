Israël a annoncé l'entrée mardi dans la bande de Gaza de 93 camions d'aide humanitaire de l'ONU, dont elle avait laissé passer une dizaine la veille après plus de deux mois et demi de blocus total du petit territoire dévasté par la guerre.

Cette annonce survient dans un contexte d'indignation internationale face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Conformément aux instructions [du gouvernement], 93 camions de l'ONU transportant de l'aide, dont de la farine pour les boulangeries, de la nourriture pour bébés, du matériel médical et des médicaments ont traversé aujourd'hui le point de passage de Kerem Shalom vers Gaza», affirme dans un communiqué le Cogat, un organisme du ministère de la Défense israélien.

Cette annonce survient dans un contexte d'indignation internationale face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza et de pressions européennes sur Israël pour qu'il mette fin à son offensive renforcée à Gaza et permette l'entrée de plus d'aide.

Feu vert

Un porte-parole de l'ONU a déclaré mardi que l'organisation avait reçu l'autorisation d'envoyer «environ 100 camions» d'aide à Gaza, après que neuf ont pu y entrer la veille.

Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, avait jugé lundi que l'aide autorisée à passer n'était qu'une «goutte d'eau dans l'océan de ce qui est nécessaire urgemment».

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui indiqué que «quelques dizaines» de camions avaient été autorisés à entrer mardi, mais évoqué des complications dans la prise en charge de l'aide.

«Bien que davantage de fournitures soient entrées dans la bande de Gaza, nous n'avons pas pu garantir leur acheminement jusqu'à nos entrepôts et points de distribution», a-t-il dit.

«Les complications logistiques, les problèmes de sécurité et l'environnement général rendent la situation extrêmement difficile», a-t-il ajouté.