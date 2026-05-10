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«Provocateurs professionnels» Israël a expulsé deux militants de la «flottille pour Gaza»

ATS

10.5.2026 - 08:21

Les autorités israéliennes ont expulsé dimanche deux militants, espagnol et brésilien, qu'elles avaient arrêtés à bord de la «flottille pour Gaza», a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Les bateaux de la flottille pour Gaza sont partis de Barcelone (image), Marseille et Syracuse (archives).
Les bateaux de la flottille pour Gaza sont partis de Barcelone (image), Marseille et Syracuse (archives).
sda

Keystone-SDA

10.05.2026, 08:21

«Après l'enquête terminée, les deux provocateurs professionnels, Saif Abukeshek et Thiago Ávila, membres de la flottille de provocation, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël», a indiqué le ministère israélien sur X, sans préciser vers quel pays les deux hommes ont été expulsés.

L'Espagnol Saif Abukeshek et le Brésilien Thiago Avila avaient été conduits en Israël pour interrogatoire après l'interception par la marine israélienne de leur bateau dans les eaux internationales au large de la Grèce le 30 avril.

Quelque 175 autres militants de nombreuses nationalités de la flottille Global Sumud (GSF) ont, eux, tous été rapidement relâchés en Grèce.

L'Espagne, qui entretient des relations exécrables avec Israël, ainsi que le Brésil et l'ONU avaient appelé à la libération rapide des deux militants.

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