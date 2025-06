Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que six autres passagers du bateau pour Gaza parmi lesquels l'eurodéputée française Rima Hassan, arrêtés par la Marine israélienne, étaient dans un avion en partance d'Israël d'où ils ont été expulsés jeudi après-midi.

La Marine israélienne a intercepté et dérouté lundi le bateau Madleen transportant de l'aide humanitaire pour Gaza qui tentait de rallier le territoire palestinien assiégé. sda

Keystone-SDA ATS

Douze passagers du voilier Madleen pour la plupart des militants pro-palestiniens partis d'Italie le 1er juin pour rejoindre la bande de Gaza et «briser le blocus israélien» imposé au territoire palestinien, ont été arrêtés lundi matin à environ 185 kilomètres de la côte de Gaza, puis placé dans un centre de rétention en Israël.

Quatre d'entre eux – la Suédoise Greta Thunberg, deux Français et un Espagnol – ont regagné leur pays plus tôt cette semaine après avoir accepté d'être expulsés par Israël.

Jeudi, «six autres passagers du 'selfie yacht', dont Rima Hassan, sont en train de quitter Israël. Au revoir, et n'oubliez pas de prendre un selfie avant de partir», a écrit le ministère israélien des Affaires étrangères dans un bref message en anglais sur son compte X accompagné de plusieurs photos de passagers, dont l'eurodéputée, à bord d'un avion. Il n'a pas publié les identités des cinq autres.

Selon l'ONG israélienne Adalah, qui représente des passagers du bateau, outre la franco-palestinienne Rima Hassan, un autre passager est originaire de France, et les quatre autres sont d'Allemagne, de Turquie, des Pays-Bas et du Brésil.

L'ONG avait indiqué plus tôt dans la journée que les six passagers avaient été transférés à l'aéroport Ben Gourion en vue de leur expulsion, après «plus de 72 heures de rétention en Israël à la suite de l'interception illégale (du voilier) Madleen dans les eaux internationales».

Les deux derniers passagers, français, sont maintenus en détention à la prison Givon de Ramle, près de l'aéroport Ben Gourion, dans l'attente de leur expulsion vendredi, a indiqué de son côté l'ONG.

Mauvais traitements, selon l'ONG

Une source diplomatique européenne a indiqué à l'AFP que le consul de France à Tel-Aviv avait pu revoir Rima Hassan ainsi que les trois autres ressortissants français qui rentreront en France d'ici vendredi soir.

«Pendant leur détention, les volontaires ont été soumis à des mauvais traitements, à des mesures punitives et à des traitements agressifs, et deux d'entre eux ont été maintenus à l'isolement pendant un certain temps», a affirmé l'ONG.

Les 12 passagers à bord du bateau affrété par la Coalition de la flottille pour la liberté, un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens lancé en 2010, combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus du territoire palestinien, ont été interdits de séjour en Israël pendant 100 ans, selon l'ONG.

Après avoir atteint la côte égyptienne, le Madleen s'était approché de Gaza en dépit des mises en garde d'Israël contre toute tentative de «briser le blocus maritime» imposé au territoire, «dont l'objectif principal est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas», considéré comme un organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne notamment

Israël fait face à des pressions internationales croissantes pour autoriser davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza ravagée par plus de vingt mois de guerre et où la population est menacée de famine, selon l'ONU.