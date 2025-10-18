  1. Clients Privés
Eliyahu Margalit Israël a identifié le corps d'un otage israélien restitué vendredi

ATS

18.10.2025 - 09:55

Les autorités médico-légales en Israël ont identifié le corps de Eliyahu Margalit, un otage israélien de 75 ans, restitué vendredi par le Hamas, a annoncé samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le corps de Eliyahu Margalit (sur la pancarte de gauche) a été restitué par le Hamas à la Croix-Rouge internationale vendredi soir.
Le corps de Eliyahu Margalit (sur la pancarte de gauche) a été restitué par le Hamas à la Croix-Rouge internationale vendredi soir.
AFP

Keystone-SDA

18.10.2025, 09:55

Selon un communiqué du bureau, l'armée a «informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit que (son corps) a été rapatrié en Israël et que son identification a été achevée». Israël ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier» d'entre eux, ajoute le texte.

Le corps de Eliyahu Margalit a été restitué par le Hamas à la Croix-Rouge internationale vendredi soir. Celle-ci l'a remis aux forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza avant son transfert à l'Institut national médico-légal à Tel-Aviv pour identification. L'armée israélienne a précisé que la dépouille avait été rendue à la famille.

Gaza. L’Union européenne envisage d'aider au désarmement du Hamas

GazaL’Union européenne envisage d'aider au désarmement du Hamas

Selon un communiqué militaire, Eliyahu Margalit a été tué au kibboutz Nir Oz dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, jour de l'attaque menée par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, qui avait déclenché la guerre à Gaza.

«Agé de 75 ans au moment de son décès [...] il laisse derrière lui une épouse, trois enfants et des petits-enfants. Sa fille, Nili Margalit, a également été enlevée (mais) a été libérée dans le cadre d'un accord de libération des otages en novembre 2023», d'après la même source.

Le Hamas est «tenu de remplir sa part de l'accord et de faire les efforts nécessaires pour rendre tous les (corps d')otages à leurs familles», conclut le communiqué.

Pression. L'Autorité palestinienne veut une «avancée» suisse sur un Etat

PressionL'Autorité palestinienne veut une «avancée» suisse sur un Etat

Le mouvement palestinien a dit vendredi «respecter son engagement envers l'accord de cessez-le-feu» parrainé par le président américain Donald Trump, et affirmé qu'il «continuerait à oeuvrer pour mener à bien le processus d'échange» de corps d'otages contre des corps de Palestiniens.

Encore 18 dépouilles à rendre

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre après deux ans d'une offensive de représailles israélienne dévastatrice à Gaza, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts, qu'il détenait encore, au plus tard le lundi 13 octobre à 09h00 GMT.

Le mouvement islamiste a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n'a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu'il retenait.

